Как госветлаборатории Севастополя контролируют качество продукции на рынках и ярмарках

Государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы ежедневно проверяют продукцию на 10 официальных агропродовольственных рынках и 10 ярмарках Севастополя.

Для обслуживания ярмарок выходного дня в спальных районах города дополнительно задействованы две современные передвижные лаборатории, укомплектованные необходимым оборудованием для оперативного и точного анализа.

С начала текущего года специалисты городских лабораторий провели почти 43 тысячи ветеринарно-санитарных экспертиз, свыше 107 тысяч лабораторных исследований, осуществлен контроль более 56 тысяч партий продукции, поступившей на рынки города. Такая системная работа позволяет своевременно выявлять потенциально опасную продукцию и не допускать её к реализации. Главная цель — чтобы на прилавки попадала только проверенная, безопасная продукция.

Госветлаборатории оснащены всем необходимым для проведения полного цикла исследований. В арсенале специалистов — автоматический анализатор молока «Клевер-2» для определения жирности, белка, кислотности, плотности и выявления фальсификата, прибор «Эксперт-01» для экспресс-анализа содержания нитратов в овощах и фруктах, трихинеллоскопы для исследования мяса на наличие опасных паразитов, люминоскопы, рефрактометры, овоскопы, дозиметры и радиометрические установки.

Процесс начинается ещё до открытия торговли: предприниматель доставляет товар в лабораторию. Специалисты сверяют данные в системе «Меркурий», отбирают пробы и проводят исследования. Благодаря современному оборудованию анализы выполняются за несколько минут. При соответствии нормам выдаётся ветеринарное заключение — только при его наличии товар допускается к продаже. В случае нарушений продукция изымается и направляется на утилизацию, — рассказала заведующая лабораторией на ярмарке «Центральная» Яна Гумуржи.

Молоко и молочная продукция проверяются на органолептические показатели, кислотность, жирность, плотность, содержание белка и соматические клетки. Мясо, птица, рыба, яйца и мёд исследуются на наличие возбудителей опасных инфекционных и инвазионных заболеваний. Овощи и фрукты проверяют на содержание нитратов.

В среднем лаборатория проводит от 4 до 10 экспертиз молока и порядка 20 экспертиз молочной продукции, более 30 экспертиз мясной продукции в день. Пик нагрузки приходится на вторник — начало торговой недели, когда поступает основной поток продукции. Сейчас на прилавках стали появляться клубника, молодой картофель и редис, поэтому мы усилили контроль за овощной и ягодной продукцией и проверяем ее на наличие нитратов, — подчеркивает Яна Гумуржи.

Специалисты ветлаборатории также регулярно проверяют температуру охлаждающих витрин с точностью до 0,2 °C, что исключает нарушения условий хранения.

Каждый потребитель вправе запросить у продавца ветеринарное заключение и лично убедиться в безопасности приобретаемых продуктов. Это простой, но эффективный механизм защиты, который работает в интересах жителей и гостей Севастополя.

Призываем жителей приобретать продукты только в официальных торговых точках — на рынках, ярмарках и в торговых сетях.

Несанкционированная торговля не проходит контроль и представляет серьёзную угрозу для здоровья.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя