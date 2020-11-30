Как идет расследование дела о ДТП на трассе «Таврида» в Крыму, в котором погибло 9 человек

От обвиняемого получены признательные показания.

В Крыму продолжается расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть людей (ч.3 ст.238 УК РФ).

Ранним утром 31 июля текущего года микроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter 315CDI», ехавший из Краснодара в Симферополь, на участке трассы «Таврида» в районе села Русаковка Белогорского района совершил столкновение с «Камаз». Восемь пассажиров микроавтобуса и водитель погибли на месте происшествия, еще девять пассажиров «Mercedes» получили различные травмы, — следователи напомнили обстоятельства страшного ДТП.

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что индивидуальный предприниматель на территории Республики Крым организовал оказание услуг по перевозке пассажиров на «Mercedes-Benz Sprinter 315CDI» под управлением 48-летнего жителя Нижнегорского района. Днем 30 июля микроавтобус выехал в Краснодарский край, а уже в 2 часа ночи 31 июля он возвращался обратно по Крымскому мосту, что было зафиксировано системой видеонаблюдения. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что водитель надлежащим образом не отдыхал, мог находиться в утомленном состоянии и заснуть за рулем. Более того, скорость движения микроавтобуса в момент столкновения составляла свыше 100 км/ч при допустимой 90 км/ч.

По ходатайству следствия судом организатору перевозки была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, где он находится по настоящее время.

В рамках расследования уголовного дела проводится большой объем работы: допрошен широкий круг лиц из числа потерпевших и свидетелей, привлеченных экспертов в области дорожного контроля и надзора, изъяты и изучены видеозаписи с камер наблюдения по пути движения транспортного средства, назначены и проводятся девять сложных экспертиз на предмет уточнения травм и полноты установления диагноза. Совместно с органами Ростехнадзора проведена проверка деятельности ИП «Донец», которая выявила множественные нарушения в организации перевозки граждан, — отметили в Следкоме.

В ходе грамотно выстроенной работы следователя от обвиняемого получены признательные показания: фигурант уголовного дела сообщил, что своим решением отправил в обратный рейс водителя, который находился за рулем без отдыха свыше 16 часов.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева.