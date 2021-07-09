Как идет строительство дорожной сети с надземным пешеходным переходом через объездную дорогу в Симферополе

Продолжается строительство улично-дорожной сети с надземным пешеходным переходом через объездную дорогу возле нового жилого комплекса «Крымская роза» в Симферополе.

В настоящее время выполняется установка колец дождевых приемных и смотровых колодцев, устройство ливневой канализации, уплотнение дна траншеи, разбивка откосов на участках, выемка грунта при устройстве траншеи и колодцев, укладка труб, отсыпка и уплотнение земельного полотна, выемка и пересадка зеленых насаждений. На объекте задействовано ежедневно не менее 25 строителей и 9 единиц спецтехники, — сообщили в региональном проектном офисе Главного управления по реализации национальных проектов.

Общая сумма строительно-монтажных работ — 920,8 млн. рублей. На 2021 год предусмотрено выделение 636,6 млн. рублей, а на 2022 год — 284,2 млн. рублей . Срок сдачи объекта — 2022 год.