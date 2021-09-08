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Как идет строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Саках

Как идет строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Саках

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:39 08.09.2021

В Крыму продолжается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Саках. Работы ведет ООО «Строительная корпорация «Турстрой». По информации Главного управления по реализации национальных проектов, в новом спорткомплексе будет обустроен универсальный игровой зал. Возведение объекта осуществляется в соответствии с утвержденными мероприятиями регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Как идет строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Саках

Усилиями специалистов подрядной организации подготовлен основной котлован, ведутся подготовительные работы под заливку фундамента монолита. На участок ежедневно осуществляется подвоз стройматериалов. Ранее были полностью завершены подготовительные работы по разработке котлована и установке высотных отметок, — отметили в Главном управлении.

Как идет строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Саках

В настоящее время на объекте задействовано 13 строителей и 2 единицы техники. Заливка монолита начнется с пятницы, 10 сентября. Окончание и сдача всех работ по данному объекту запланировано на 3-й квартал 2022 года.

Как идет строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Саках

Как идет строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Саках

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