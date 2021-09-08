Как идет строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Саках

В Крыму продолжается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Саках. Работы ведет ООО «Строительная корпорация «Турстрой». По информации Главного управления по реализации национальных проектов, в новом спорткомплексе будет обустроен универсальный игровой зал. Возведение объекта осуществляется в соответствии с утвержденными мероприятиями регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Усилиями специалистов подрядной организации подготовлен основной котлован, ведутся подготовительные работы под заливку фундамента монолита. На участок ежедневно осуществляется подвоз стройматериалов. Ранее были полностью завершены подготовительные работы по разработке котлована и установке высотных отметок, — отметили в Главном управлении.

В настоящее время на объекте задействовано 13 строителей и 2 единицы техники. Заливка монолита начнется с пятницы, 10 сентября. Окончание и сдача всех работ по данному объекту запланировано на 3-й квартал 2022 года.