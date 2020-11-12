Как идет строительство объектов Бештерек-Зуйского водозабора и водовода в Крыму

Министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов проверил строительство Бештерек-Зуйского водозабора и водовода. Министр отметил, что объект на особом контроле и качество выполняемых работ проводится еженедельно.

С момента моего последнего визита количество рабочих увеличилось до 68, работают в две смены. На данный момент снято 15 км плодородного слоя трассы водовода. Кроме того, разработали траншею, длиной 8 км, — отметил глава крымского минстроя.

Кроме того, министр сообщил, что на объекте выполнен монтаж 1800 метров трубопровода на бровке траншеи. Вместе с тем, одновременно ведётся разработка проектной и градостроительной документации.

На объекте 19 единиц техники. Из материалов завезено 3443 м трубы. Всего спаяно 1886 метров трубы, — подчеркнул Михаил Храмов.

Фото: минстрой РК.