Как идет строительство улично-дорожной сети возле нового жилого комплекса «Крымская роза» в Симферополе  

Продолжается ежедневное строительство улично-дорожной сети с подземным пешеходным переходом через объездную дорогу возле нового жилого комплекса «Крымская роза» в Симферополе. Мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации предусмотрены региональным проектом «Жильё» нацпроекта «Жильё и городская среда» и позволит дополнительно обеспечить ввод в эксплуатацию 157,6 тыс. кв. метров жилья в 2022-2024 годах.

В настоящее время выполняются строительно-монтажные работы по разработке грунта экскаватором и уплотнению его оснований под футляры водопровода, погрузке изымаемого грунта на полигон «Каменка» со строительной площадки, стыковке и сварке труб под футляры водопровод и разработке грунта экскаватором под бытовую канализацию. На объекте ежедневно задействовано 50 человек спецперсонала и не менее 15 единиц тяжелой техники, — рассказали в Главном управлении по реализации национальных проектов.

Общая сумма проводимых работ составляет 920,8 млн. рублей. На 2021 год предусмотрено 636,6 млн. рублей, а на 2022 год — 284,2 млн. рублей. Срок сдачи объекта — 2022 год.

С полным перечнем строящихся или ремонтируемых в рамках национальных проектов объектов можно ознакомиться на «Карте объектов в Крыму» и «Карте автомобильных дорог» .

Фото: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).