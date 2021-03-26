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Как идет строительство водовода в Симферополе (от проезда Высоковольтного до улицы Западной)

Как идет строительство водовода в Симферополе (от проезда Высоковольтного до улицы Западной)

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Симферополя 20:33 26.03.2021

Реконструкцию восьмисотметрового водовода от Высоковольтного проезда до улицы Западной в Симферополе проинспектировало министерство ЖКХ РК.

Как идет строительство водовода в Симферополе (от проезда Высоковольтного до улицы Западной)

Работы проводятся на наиболее аварийных участках водовода, по которому осуществляется водоснабжение артезианской водой района Московского кольца, — уточнили в министерстве.

Как идет строительство водовода в Симферополе (от проезда Высоковольтного до улицы Западной)

Здесь прокладывают новые трубы, с целью повышения надежности работы системы водоснабжения крымской столицы. Работы ведутся в рамках реализации Региональной адресной инвестиционной программы. Срок реализации проекта — 2022 год.

Как идет строительство водовода в Симферополе (от проезда Высоковольтного до улицы Западной)

Фото: пресс-служба министерства ЖКХ РК.

Как идет строительство водовода в Симферополе (от проезда Высоковольтного до улицы Западной)

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