Как идет строительство водовода в Симферополе (от проезда Высоковольтного до улицы Западной)

Реконструкцию восьмисотметрового водовода от Высоковольтного проезда до улицы Западной в Симферополе проинспектировало министерство ЖКХ РК.
Работы проводятся на наиболее аварийных участках водовода, по которому осуществляется водоснабжение артезианской водой района Московского кольца, — уточнили в министерстве.
Здесь прокладывают новые трубы, с целью повышения надежности работы системы водоснабжения крымской столицы. Работы ведутся в рамках реализации Региональной адресной инвестиционной программы. Срок реализации проекта — 2022 год.
Фото: пресс-служба министерства ЖКХ РК.
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