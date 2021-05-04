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Как идут работы по созданию подпорных сооружений подъездной дороги к ЖК «Семейный» в Алуште

Как идут работы по созданию подпорных сооружений подъездной дороги к ЖК «Семейный» в Алуште

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 14:53 04.05.2021

Подрядчик выполняет работы первого этапа строительства опорно-несущих конструкций на объекте «Строительство подъездной дороги к жилому комплексу в 4-м микрорайоне по ул. 60 лет СССР в г. Алушта, Республики Крым». Работы выполняются в рамках регионального проекта «Жильё» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Забурено и забетонировано 5 буронабивных свай из 55. С 1 мая, после завершения геодезических изысканий, планируется устанавливать по 5-6 свай в день и закончить установку до середины мая. В настоящий момент уложены 22 дорожные плиты временного подъездного пути, идут подготовительные работы по монтажу подпорных стен общей протяженностью 200 метров, из отсева и щебня изготавливается дорожная одежда на участке 100 метров. Одновременно производится поиск сетей коммуникаций, на участок завезена арматура для монтажа каркаса подпорных стен, ежедневно осуществляется поставка инертных стройматериалов. Для ускорения темпов выполнения работ и их своевременного завершения планируется организация двухсменной работы, — сообщает Главное управление по реализации национальных проектов.

Главной целью выполняемых работ является удерживание вновь построенной дороги от деформаций в условиях перепада высот Южного берега Крыма.

Как идут работы по созданию подпорных сооружений подъездной дороги к ЖК «Семейный» в Алуште

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