Как идут ремонтно-реставрационные работы в Феодосийской картинной галерее имени Айвазовского

Ремонтно-реставрационные работы в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» в Феодосийской картинной галерее имени Айвазовского идут с опережением производственного плана-графика. Об этом сообщили министр культуры РК Арина Новосельская. По ее словам, финансовые лимиты в размере 100,29 млн. рублей, выделенные на 2021 год, будут освоены в полном объеме.

Как пояснила Арина Новосельская, перенос срока начала проведения строительно-монтажных работ на объекте культурного наследия «Особняк Е.К. Мазировой» согласован с Министерством экономического развития РФ. Изменение сроков связано с тем, что уникальные фонды для обеспечения сохранности из Картинной галереи перемещены в Особняк Мазировой.

На работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором жил художник И.К. Айвазовский» предусмотрено финансирование в объеме 733,21 млн. рублей, а на объект культурного наследия регионального значения «Особняк Е.К. Мазировой» – свыше 160,39 млн. рублей. С 16 марта Феодосийская картинная галерея имени Айвазовского закрыта на ремонт.

Картинная галерея им. И.К. Айвазовского находится в ведении органов местного самоуправления города Феодосии. Это один из старейших музеев России и первая на юге страны публичная картинная галерея. После смерти Ивана Айвазовского в 1900 году картинная галерея, согласно завещанию, перешла во владение города. В 1921 году была национализирована, в 1922 году – включена в сеть государственных музеев страны.

В настоящее время в галерее хранится самое крупное в мире собрание маринистической живописи – порядка 12 тысяч единиц (включает в себя западноевропейскую марину XVII-XIX вв., коллекцию русской живописи XIX-XX вв., произведения российских авторов XX-XXI вв.).

Галерея располагает самым большим собранием живописных и графических работ Ивана Айвазовского – более четырехсот, включая самый крупный массив эталонных произведений. Также в коллекции учреждения представлено значительное число работ, созданных бывшими учениками Ивана Айвазовского или близкими ему по творчеству мастерами. Экспозиция располагается в двух зданиях – памятниках архитектуры ХIХ века: дом Ивана Константиновича Айвазовского и особняк сестры художника Екатерины Константиновны Мазировой.

Фото: сайт Феодосийской картинной галереи имени Айвазовского.