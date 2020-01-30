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«Как люди скажут, так Президент и сделает». Подпишет или нет Путин изменения в Конституцию
Фото: kremlin.ru

«Как люди скажут, так Президент и сделает». Подпишет или нет Путин изменения в Конституцию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:06 30.01.2020

Президент России Владимир Путин заявил, что может не подписать закон о поправке к Конституции, если их не поддержат граждане на общероссийском голосовании. Народ станет окончательной инстанцией, которая будет принимать или отклонять поправки в Конституцию, даже после голосования в парламенте. Как люди скажут, так Президент и сделает. Об этом Глава государства заявил на встрече с общественностью в Подмосковье.

Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках или отклоняет его, — сказал Путин. — И только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать.

Вместе с тем, он напомнил, что для принятия предлагаемых изменений в конституцию достаточно лишь принять соответствующий закон в парламенте и собрать необходимое число одобрений от региональных властей.

Но чтобы они вступили в силу, обычной процедуры в данном случае, на мой взгляд, недостаточно, — уточнил Президент.

По его словам, пересмотр гарантий самостоятельности местного самоуправления, предусмотренных Конституцией, не обсуждается.

«Как люди скажут, так Президент и сделает». Подпишет или нет Путин изменения в Конституцию

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