Как организовать склад для товаров с ограниченным сроком годности (FEFO)

FEFO — система управления складом для товаров с ограниченным сроком годности. В статье — принципы работы, контроль сроков, минимизация потерь.
Товары с ограниченным сроком годности — продукты питания, медикаменты, косметика, химические реактивы — требуют особого подхода к складскому учёту. Ошибки в управлении сроками годности приводят к списанию до 15% товаров. Система FEFO (First Expired, First Out) позволяет минимизировать потери. В этой статье мы расскажем, как организовать такой склад.
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Что такое FEFO
FEFO (First Expired, First Out) — метод управления запасами, при котором в первую очередь отгружается товар с более ранним сроком годности. Это снижает риск списания и потерь по сравнению с FIFO (First In, First Out), который учитывает дату поступления, а не срок годности.
Принципы организации склада
- Зонирование. Разделение склада по срокам годности: зона A — товар со сроком до 1 месяца, зона B — до 3 месяцев, зона C — более 3 месяцев. Это упрощает маршруты сборки.
- Маркировка. На каждом коробе или паллете должен быть указан не только артикул, но и дата производства и срок годности (формат: ДД.ММ.ГГГГ).
- WMS с функцией FEFO. Система управления складом автоматически назначает отгрузку товаров с истекающим сроком.
- Регулярные инвентаризации. Проверка сроков годности не реже 1 раза в месяц.
Контроль сроков в WMS
Современные WMS-системы позволяют:
- Автоматически уведомлять о товарах, срок которых истекает через 7, 14 и 30 дней.
- Блокировать отгрузку просроченных товаров.
- Формировать отчёты по истекающим срокам для закупщиков.
Минимизация списания
Без системы FEFO до 15% товаров с коротким сроком годности могут быть списаны. Правильная организация склада снижает этот показатель до 2–3%. Дополнительные меры:
- Скидки на товары с истекающим сроком (акции «последний день»).
- Передача товаров на благотворительность (для продуктов).
- Возврат поставщикам (для бракованных партий).
Требования к персоналу
Сотрудники склада должны быть обучены правилам FEFO: проверять сроки при приёмке, размещать товары с учётом дат, приоритизировать отгрузку.
Часто задаваемые вопросы
Какие товары требуют FEFO?
Продукты питания, медикаменты, косметика, химические реактивы, товары с маркировкой срока годности.
Можно ли использовать FIFO вместо FEFO?
FIFO учитывает дату поступления, а не срок годности. Для скоропортящихся товаров нужен FEFO.
Заключение
Система FEFO — обязательный элемент склада для товаров с ограниченным сроком годности. Как правило, компании предоставляют услуги ответственного хранения с внедрение FEFO.
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