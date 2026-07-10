Как организовать склад для товаров с ограниченным сроком годности (FEFO)

FEFO — система управления складом для товаров с ограниченным сроком годности. В статье — принципы работы, контроль сроков, минимизация потерь.

Товары с ограниченным сроком годности — продукты питания, медикаменты, косметика, химические реактивы — требуют особого подхода к складскому учёту. Ошибки в управлении сроками годности приводят к списанию до 15% товаров. Система FEFO (First Expired, First Out) позволяет минимизировать потери. В этой статье мы расскажем, как организовать такой склад.

Что такое FEFO

FEFO (First Expired, First Out) — метод управления запасами, при котором в первую очередь отгружается товар с более ранним сроком годности. Это снижает риск списания и потерь по сравнению с FIFO (First In, First Out), который учитывает дату поступления, а не срок годности.

Принципы организации склада

Зонирование. Разделение склада по срокам годности: зона A — товар со сроком до 1 месяца, зона B — до 3 месяцев, зона C — более 3 месяцев. Это упрощает маршруты сборки.

Разделение склада по срокам годности: зона A — товар со сроком до 1 месяца, зона B — до 3 месяцев, зона C — более 3 месяцев. Это упрощает маршруты сборки. Маркировка. На каждом коробе или паллете должен быть указан не только артикул, но и дата производства и срок годности (формат: ДД.ММ.ГГГГ).

На каждом коробе или паллете должен быть указан не только артикул, но и дата производства и срок годности (формат: ДД.ММ.ГГГГ). WMS с функцией FEFO. Система управления складом автоматически назначает отгрузку товаров с истекающим сроком.

Система управления складом автоматически назначает отгрузку товаров с истекающим сроком. Регулярные инвентаризации. Проверка сроков годности не реже 1 раза в месяц.

Контроль сроков в WMS

Современные WMS-системы позволяют:

Автоматически уведомлять о товарах, срок которых истекает через 7, 14 и 30 дней.

Блокировать отгрузку просроченных товаров.

Формировать отчёты по истекающим срокам для закупщиков.

Минимизация списания

Без системы FEFO до 15% товаров с коротким сроком годности могут быть списаны. Правильная организация склада снижает этот показатель до 2–3%. Дополнительные меры:

Скидки на товары с истекающим сроком (акции «последний день»).

Передача товаров на благотворительность (для продуктов).

Возврат поставщикам (для бракованных партий).

Требования к персоналу

Сотрудники склада должны быть обучены правилам FEFO: проверять сроки при приёмке, размещать товары с учётом дат, приоритизировать отгрузку.

Часто задаваемые вопросы

Какие товары требуют FEFO?

Продукты питания, медикаменты, косметика, химические реактивы, товары с маркировкой срока годности.

Можно ли использовать FIFO вместо FEFO?

FIFO учитывает дату поступления, а не срок годности. Для скоропортящихся товаров нужен FEFO.

Заключение

Система FEFO — обязательный элемент склада для товаров с ограниченным сроком годности. Как правило, компании предоставляют услуги ответственного хранения с внедрение FEFO.

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