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Как продвигается капремонт Евпаторийского водовода – нужно заменить 21 км магистральных труб
Фото: rk.gov.ru

Как продвигается капремонт Евпаторийского водовода – нужно заменить 21 км магистральных труб

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:00 15.01.2024

Начаты работы по капитальному ремонту магистрального водовода от Прибрежного до Евпатории. Старые трубы заменят на современные. Трубы нового водовода изготовлены из полиэтилена, это полностью отечественный материал со сроком службы до 100 лет.

Капитальный ремонт водовода позволит сократить потери, а также перебои в водоснабжении, которые происходили вследствие аварийных ситуаций. К работам приступили сначала на аварийных участках.

В настоящее время работы ведутся на участке в селе Владимировка, в замене нуждается 1,5 километра. Выкопано более километра траншеи, специалисты приступили к сварке труб, — сообщили в республиканском Совмине.

Планируется заменить порядка 21 километра магистральных труб водовода к концу 2025 года. Средства на капитальный ремонт выделены по двум федеральным программам: Государственная программа развития Республики Крым и г. Севастополя и специальный казначейский кредит.

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Замена участка евпаторийского водовода – один из самых масштабных проектов этого года.

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