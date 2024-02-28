Теоретически, объект сдадут в эксплуатацию уже в конце этого года.

В минстрое РК рассказали, как проходит строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Судаке. Строительная готовность нового спорткомплекса оценивается в 20%. Здесь выполнен монтаж ограждения площадки, устройство котлована, завершены монолитные работы столбчатых фундаментов, залиты фундаментные плиты. На сегодняшний день строители монтируют каркасы для дальнейшего бетонирования колонн.

В трехэтажном здании физкультурного комплекса будут оборудованы: универсальный спортивный зал с местами для зрителей на 150 мест, раздевальные с санузлами и душевыми, тренажерный зал и залы для занятий аэробикой и спортивной борьбой. Универсальный спортивный зал подойдет любителям сразу нескольких видов спорта: бадминтона, баскетбола, волейбола и тенниса. Зал также имеет разметку для занятий спортом маломобильных групп населения: ринг-теннис, бадминтон-теннис. Кроме того, в здании предусмотрены медицинские кабинеты, буфет, гардеробы для спортсменов и зрителей, помещения для отдыха спортсменов и тренеров, — перечислили в министерстве строительства и архитектуры Крыма.

Заниматься спортом в новом физкультурно-оздоровительном комплексе смогут дети от 10 лет и взрослые.

Объект возводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография». На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса предусмотрено 341, 7 млн. рублей. Ввод готового объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года.