Как проходит восстановление от зависимости: реальный взгляд на реабилитацию

Когда человек решает завязать с алкоголем или наркотиками, он часто думает — ну всё, с завтрашнего дня новая жизнь. Только вот так не работает. Зависимость въедается в жизнь глубоко, и чтобы от неё избавиться, нужно время и грамотный подход.

Весь процесс выздоровления делится на несколько этапов. И у каждого свои сложности, свои задачи. Кто-то проходит их быстрее, кто-то медленнее — зависит от многих факторов. Но схема в целом одинаковая для всех. В специализированных центрах эти этапы хорошо отработаны и дают стабильные результаты.

Самый тяжёлый шаг — признать проблему

Странная штука — человек может потерять семью, работу, здоровье, а всё равно считает, что контролирует ситуацию. «Захочу — брошу» — знакомая фраза?

Родственники мучаются, не знают, как достучаться. Скандалы и угрозы обычно не помогают, только хуже делают. А вот спокойный разговор иногда срабатывает. Особенно если рассказать не о том, какой он плохой, а о том, как семья переживает.

Бывает, помогает знакомство с теми, кто уже выкарабкался. Когда видишь живой пример — парень выглядит отлично, работает, у него семья — начинаешь верить, что и у тебя получится.

Медицина: приводим тело в порядок

Первым делом нужно организм почистить и привести в чувство. Звучит просто, а на деле — целая наука.

Капельницы, витамины, лекарства для поддержки печени, сердца — всё это не просто так. Годами организм травился, теперь его нужно восстанавливать.

«Абстинентный синдром» — отдельная категория. Кто не проходил, тот не поймёт. Трясёт так, что чашку не удержать. Голова раскалывается. Спать не можешь, есть не хочешь. Хорошо, что врачи знают, чем помочь. Без их поддержки мало кто выдерживает.

Длится детокс по-разному. У кого-то три дня, у кого-то неделя. Зависит от стажа употребления и общего состояния здоровья.

Копаемся в голове — зачем всё это началось

Тело почистили, теперь с мозгами разбираться. И вот тут начинается самое интересное. Оказывается, люди пьют и употребляют наркотики не просто так, а чтобы что-то заглушить.

У одного детство тяжёлое было, у другого комплексы мучают, третий с одиночеством не справляется. А кто-то просто не умеет расслабляться по-другому.

На индивидуальных сеансах психолог помогает в этом разобраться. Поначалу непривычно — говорить о себе, о проблемах. Но постепенно втягиваешься, начинаешь понимать себя лучше.

В группах ещё интереснее. Слушаешь истории других и думаешь — ну точно про меня рассказывают. Все проблемы какие-то похожие, все ошибки одинаковые. И сразу легче становится — не ты один такой «умный».

С семьёй работать тоже важно. Родственники за годы употребления успели привыкнуть к определённой роли. Маме надо перестать всё за сына решать, жене — бесконечно контролировать. А то получается, что больной выздоравливает, а семья по старому сценарию живёт.

Учимся жить заново

Самый долгий этап — возвращение к нормальной жизни. Тут уже не в больнице сидишь, а дома, но поддержка всё равно нужна.

Работать снова начинать страшно. Вдруг не справишься? Вдруг коллеги косо смотреть будут? На самом деле не так страшен чёрт, как его малюют. Большинство людей нормально относятся, если человек действительно изменился.

С друзьями сложнее. Старая компания обычно не подходит — там же пили все вместе, веселились. А новых где взять? Приходится искать — в спортзале, на курсах, в кружках по интересам.

Свободное время — отдельная головная боль. Раньше вечер был расписан: магазин, домой, выпил, спать. А теперь что делать? Телевизор смотреть до одури? Вот тут хобби очень выручает. Кто-то в спорт уходит, кто-то рисовать начинает, кто-то собак дрессирует.

Как не сорваться снова

Срывы случаются часто, особенно в первый год. Это нормально, не надо из-за этого в панику впадать.

Важно знать свои слабые места:

какие ситуации провоцируют желание выпить;

какие эмоции особенно опасны;

с какими людьми лучше не общаться;

в какое время суток тянет больше всего.

План действий тоже нужен. Захотелось — кому звонить, куда идти, что делать. Многие номер психолога в быстрый набор заносят.

Группы самопомощи — вещь полезная. Там понимают без слов, поддержат, не осудят. И график появляется — каждый вторник встреча, значит, есть куда пойти.

Поддерживаем результат годами

Выздоровление — это не «вылечился и забыл». Это образ жизни, который нужно поддерживать постоянно.

К психологу ходить нужно долго. Сначала каждую неделю, потом реже, но совсем бросать не стоит. Профилактика обходится дешевле лечения.

Группы взаимопомощи становятся частью жизни. Там не только поддержку получаешь, но и сам другим помогаешь. Оказывается, рассказывать свою историю новичкам очень полезно — напоминаешь себе, откуда пришёл.

Многие в религию уходят или в благотворительность. Смысл жизни ищут, что ли. Наверное, правильно — нужно же во что-то верить, для чего-то жить.

Разные зависимости — разные подходы

Алкоголики и наркоманы лечатся похоже, но есть нюансы.

У людей с алкогольной зависимостью печень обычно в плохом состоянии, сердце барахлит, память проваливается. Приходится долго восстанавливаться физически. Зато с законом проблем меньше — алкоголь легальный.

Наркоманы личность сильнее теряют, от людей отрываются. Им дольше в обществе адаптироваться приходится. Но когда получается — результат потрясающий. Человек словно заново родился.

Игроманы — отдельная история. Тело у них более-менее нормальное, а вот с головой беда. Адреналин им подавай, риск, азарт. Учить их по-другому кайф получать — задачка не из лёгких.

Родственники: как помочь, а не навредить

Семья может либо помочь выздороветь, либо всё испортить. К сожалению, чаще второе получается.

Созависимость — штука коварная. Жена привыкла мужа контролировать, следить за каждым шагом. А он уже трезвый, самостоятельный, а она всё по-старому. Конфликты начинаются.

Или мама сыну всю жизнь проблемы решала — долги платила, с работы отмазывала. А теперь он лечится, самостоятельным становится. Маме-то зачем тогда нужен? Подсознательно она может выздоровлению мешать.

Правильная поддержка — это верить в человека, но не давать садиться на шею. Любить, но не потакать. Сложно? Ещё как. Поэтому семейная терапия так важна.

Что изменилось в лечении за последние годы

Медицина не стоит на месте. То, что раньше считалось неизлечимым, сейчас успешно лечится.

Раньше подход был простой — кодировка и всё. Не помогло — сам виноват, слабовольный. Сейчас понимают, что зависимость — болезнь сложная, работать с ней нужно комплексно.

Для каждого пациента программу отдельную составляют. Молодым одно подходит, пожилым другое. Кому-то жёсткий режим нужен, кому-то мягкая поддержка.

Технологии тоже помогают. Приложения для телефона, где настроение отмечать можно, когда тянет записывать. Онлайн-группы работают круглосуточно — в любой момент поддержку получишь.

Как понять, что лечение идёт успешно

Главный показатель — не пьёт и не употребляет. Но это ещё не всё.

Здоровье должно восстановиться — анализы нормальные, давление не скачет, спит хорошо. Настроение стабильное, без резких перепадов.

На работе дела наладились, в семье мир, друзья появились трезвые. Увлечения есть, планы на будущее.

А высший пилотаж — когда сам другим помогать начинает. В группах новичков поддерживает, опытом делится. Значит, не просто завязал, а по-настоящему изменился.

Выводы

Лечение зависимости — дело непростое, но реальное. Главное не думать, что можно за неделю всё исправить. Процесс длительный, требует терпения и постоянной работы над собой.

Без помощи специалистов справиться почти нереально. Нужна и медицина, и психология, и социальная поддержка. В одиночку такую махину не потянешь.

Близкие играют огромную роль. Могут как поднять на ноги, так и окончательно добить. Поэтому им тоже помощь нужна, чтобы правильно себя вести.

А самое главное — не сдаваться после первых неудач. Срывы бывают, это нормально. Важно каждый раз подниматься и идти дальше. Тысячи людей смогли, значит, и у вас получится.

