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Как проходят рейды по пресечению в Севастополе незаконной торговли алкоголем (и пивом тоже)
Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Как проходят рейды по пресечению в Севастополе незаконной торговли алкоголем (и пивом тоже)

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:30 31.03.2021

В Севастополе проводят рейды по пресечению незаконной продажи алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

При осмотре нестационарного торгового объекта на улице Каштановой сотрудники Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка установили факт реализации пива и пивной продукции с нарушениями действующего законодательства, — говорится в сообщении.

Поскольку данный НТО не является объектом оказания услуг общественного питания, розничная продажа пива и пивной продукции в нем является административным правонарушением.

Согласно ч. 3 статьи 14.16 КоАП РФ за это нарушение предусмотрен штраф в размере от 20 до 40 тыс. рублей, — уточнили в правительстве.

В отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело об административном правонарушении, на пиво и пивную продукцию наложен арест.

Как проходят рейды по пресечению в Севастополе незаконной торговли алкоголем (и пивом тоже)

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