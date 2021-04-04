Как пройдет новая железная дорога в обход Инкерманского Свято-Климентовского монастыря

Одним из мероприятий Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» (ФЦП) является строительство железнодорожного обхода Инкерманского Свято-Климентовского монастыря. Цель данного проекта – сохранение памятника культурного наследия, который является одним из главных культурных и духовных центров полуострова.

Предполагаемая железная дорога в обход Инкерманского Свято-Климентовского мужского монастыря предусматривает прокладку новой трассы на максимальном отдалении от храма через Инкерманские каменоломни. Планируемая трасса огибает пещерный комплекс и примыкает к существующей железнодорожной линии у р. Черная, — сообщает пресс-служба Крымской железной дороги (КЖД).

Однако сегодня утверждённого проекта строительства нет. Пока ведутся проектно-изыскательские работы с целью выбора подходящих вариантов прохождения железнодорожных путей, проводятся дополнительные археологические изыскания и согласования с органами исполнительной власти.

После проведения указанных работ, что может занять до 6 месяцев, выбранные варианты будут предложены правительству Севастополя и жителям города, — уточнили в КЖД.

Одним из рабочих вариантов является прохождение тоннеля ниже «подошвы» Загайтанской скалы – на безопасной для объектов археологического наследия глубине. При этом любой вариант прохождения трассы исключает негативное воздействие на уникальные культурные и природные памятники.