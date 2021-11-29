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Как проверить информацию, связанную с иностранцами? Федеральная нотариальная палата о публичных реестрах за рубежом

Как проверить информацию, связанную с иностранцами? Федеральная нотариальная палата о публичных реестрах за рубежом

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 19:55 29.11.2021

Россияне, отмечают специалисты Федеральной нотариальной палаты, сталкиваются с правовыми системами других государств в разных жизненных ситуациях. Например, когда заключают сделки с иностранными партнерами. Покупают недвижимость либо принимают по наследству имущество, находящееся за границей. Или, допустим, заключают брачный договор с супругом-иностранцем. В таких случаях для защиты своих прав и интересов может пригодиться информация из иностранных публичных реестров и баз данных.

Например, российские нотариусы часто сталкиваются с доверенностями из Украины, и среди них попадается много подделок. Проверить подлинность украинской доверенности можно двумя способами — по QR—коду или, если его нет, по серии и номеру бланка через действующий в этой стране Единый реестр бланков нотариальных документов. С июля 2021 года QR-коды на доверенностях появились и в Казахстане. Их можно проверить с помощью приложения на смартфоне или на соответствующем казахском сайте.

Отметим, что такие сервисы для проверки доверенностей существуют в основном в странах ближнего зарубежья. В Российской Федерации также давно действует публичный сервис проверки доверенностей. Кроме того, нотариальный акт можно достоверно проверить по QR—коду на портале Федеральной нотариальной палаты.

Сервисы поиска наследственных дел также больше всего распространены в странах СНГ. Например, такие инструменты есть в АрменииМолдовеЛитве. Если говорить о движимом имуществе, то реестр уведомлений о залоге, подобный российскому, работает в Беларуси. В отличие от отечественного, информация из белорусского сервиса предоставляется на платной основе. Напомним, что российский реестр уведомлений о залоге движимого имущества был создан Федеральной нотариальной палатой еще в 2014 году, и стал первым таким публичным сервисом среди указанных.

В корпоративной сфере важна возможность проверить контрагента. В 2021 году большинство стран, включая оффшорные юрисдикции, изменили внутреннее законодательство для повышения прозрачности и борьбы с незаконным выводом денег. Сегодня открытые реестры иностранных компаний доступны россиянам как на платной, так и на безвозмездной основе.

Найти зарубежную организацию можно, например, через портал Федеральной налоговой службы или Торгово-промышленной палаты. А также через различные отечественные или международные платформы: справочник предприятий Kompass, база данных Europages, OpenCorporates, European Business Register и другие.

Напомним, что актуальные сведения о российских юридических лицах и индивидуальных предпринимателях аккумулируются в реестрах (ЕГРЮЛ и ЕГРИП), за которые отвечает ФНС. Нотариусы и налоговые органы могут обмениваться в том числе цифровыми документами.

В соответствии с общей мировой практикой, российские нотариусы не могут принимать электронные документы от иностранных коллег и организаций. Информация из иностранных публичных реестров, полученная в онлайн-режиме, носит в большей степени информационный характер. Официальными же считаются только документы, полученные от госорганов других стран в бумажном формате. Они должны быть удостоверены подписями должностных лиц и печатями, а в ряде случаев еще и легализованы.

Если же необходимо найти нотариуса в России, то на портале ФНП есть раздел для удобного поиска: по ФИО, региону, адресу и другим параметрам. Сервисы поиска информации о нотариусах существуют и в других странах. Ознакомиться с ними, а также с более подробным перечнем публичных реестров и баз данных иностранных государств можно в специальном разделе на сайте ФНП.

Источник: Федеральная нотариальная палата

Как проверить информацию, связанную с иностранцами? Федеральная нотариальная палата о публичных реестрах за рубежом

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