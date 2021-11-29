Как проверить информацию, связанную с иностранцами? Федеральная нотариальная палата о публичных реестрах за рубежом

Россияне, отмечают специалисты Федеральной нотариальной палаты , сталкиваются с правовыми системами других государств в разных жизненных ситуациях. Например, когда заключают сделки с иностранными партнерами. Покупают недвижимость либо принимают по наследству имущество, находящееся за границей. Или, допустим, заключают брачный договор с супругом-иностранцем. В таких случаях для защиты своих прав и интересов может пригодиться информация из иностранных публичных реестров и баз данных.

Например, российские нотариусы часто сталкиваются с доверенностями из Украины, и среди них попадается много подделок. Проверить подлинность украинской доверенности можно двумя способами — по QR—коду или, если его нет, по серии и номеру бланка через действующий в этой стране Единый реестр бланков нотариальных документов . С июля 2021 года QR-коды на доверенностях появились и в Казахстане. Их можно проверить с помощью приложения на смартфоне или на соответствующем казахском сайте .

Отметим, что такие сервисы для проверки доверенностей существуют в основном в странах ближнего зарубежья. В Российской Федерации также давно действует публичный сервис проверки доверенностей . Кроме того, нотариальный акт можно достоверно проверить по QR—коду на портале Федеральной нотариальной палаты .

Сервисы поиска наследственных дел также больше всего распространены в странах СНГ. Например, такие инструменты есть в Армении , Молдове , Литве . Если говорить о движимом имуществе, то реестр уведомлений о залоге, подобный российскому, работает в Беларуси . В отличие от отечественного, информация из белорусского сервиса предоставляется на платной основе. Напомним, что российский реестр уведомлений о залоге движимого имущества был создан Федеральной нотариальной палатой еще в 2014 году, и стал первым таким публичным сервисом среди указанных.

В корпоративной сфере важна возможность проверить контрагента. В 2021 году большинство стран, включая оффшорные юрисдикции, изменили внутреннее законодательство для повышения прозрачности и борьбы с незаконным выводом денег. Сегодня открытые реестры иностранных компаний доступны россиянам как на платной, так и на безвозмездной основе.

Найти зарубежную организацию можно, например, через портал Федеральной налоговой службы или Торгово-промышленной палаты. А также через различные отечественные или международные платформы: справочник предприятий Kompass, база данных Europages, OpenCorporates, European Business Register и другие.

Напомним, что актуальные сведения о российских юридических лицах и индивидуальных предпринимателях аккумулируются в реестрах ( ЕГРЮЛ и ЕГРИП ), за которые отвечает ФНС. Нотариусы и налоговые органы могут обмениваться в том числе цифровыми документами.

В соответствии с общей мировой практикой, российские нотариусы не могут принимать электронные документы от иностранных коллег и организаций. Информация из иностранных публичных реестров, полученная в онлайн-режиме, носит в большей степени информационный характер. Официальными же считаются только документы, полученные от госорганов других стран в бумажном формате. Они должны быть удостоверены подписями должностных лиц и печатями, а в ряде случаев еще и легализованы.

Если же необходимо найти нотариуса в России, то на портале ФНП есть раздел для удобного поиска : по ФИО, региону, адресу и другим параметрам. Сервисы поиска информации о нотариусах существуют и в других странах. Ознакомиться с ними, а также с более подробным перечнем публичных реестров и баз данных иностранных государств можно в специальном разделе на сайте ФНП.

Источник: Федеральная нотариальная палата