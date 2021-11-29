Как проверить информацию, связанную с иностранцами? Федеральная нотариальная палата о публичных реестрах за рубежом

Россияне, отмечают специалисты
Например, российские нотариусы часто сталкиваются с доверенностями из Украины, и среди них попадается много подделок. Проверить подлинность украинской доверенности можно двумя способами — по QR—коду или, если его нет, по серии и номеру бланка через действующий в этой стране
Отметим, что такие сервисы для проверки доверенностей существуют в основном в странах ближнего зарубежья. В Российской Федерации также давно действует публичный
Сервисы поиска наследственных дел также больше всего распространены в странах СНГ. Например, такие инструменты есть в
В корпоративной сфере важна возможность проверить контрагента. В 2021 году большинство стран, включая оффшорные юрисдикции, изменили внутреннее законодательство для повышения прозрачности и борьбы с незаконным выводом денег. Сегодня открытые реестры иностранных компаний доступны россиянам как на платной, так и на безвозмездной основе.
Найти зарубежную организацию можно, например, через портал Федеральной налоговой службы или Торгово-промышленной палаты. А также через различные отечественные или международные платформы: справочник предприятий Kompass, база данных Europages, OpenCorporates, European Business Register и другие.
Напомним, что актуальные сведения о российских юридических лицах и индивидуальных предпринимателях аккумулируются в реестрах (
В соответствии с общей мировой практикой, российские нотариусы не могут принимать электронные документы от иностранных коллег и организаций. Информация из иностранных публичных реестров, полученная в онлайн-режиме, носит в большей степени информационный характер. Официальными же считаются только документы, полученные от госорганов других стран в бумажном формате. Они должны быть удостоверены подписями должностных лиц и печатями, а в ряде случаев еще и легализованы.
Если же необходимо найти нотариуса в России, то на портале ФНП есть раздел для удобного
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