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Как сделать улыбку красивой: что нужно знать о брекет-системах
иллюстрация: aesthetica.ru

Как сделать улыбку красивой: что нужно знать о брекет-системах

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 16:42 19.09.2024

Брекеты — это ортодонтические конструкции, которые используются для исправления прикуса и выравнивания зубов. Их главная цель — постепенно перемещать зубы в правильное положение, чтобы улучшить как внешний вид улыбки, так и функциональность зубов (например, для улучшения жевательной функции). И речь идёт как нижней, так и о верхней челюсти https://aesthetica.ru/uslugi/brekety-na-verkhnyuyu-chelyust.

Как работают брекеты

Основные элементы:

  • брекеты — это маленькие крепления, которые приклеиваются к зубам.
  • дуга — металлическая проволока, которая соединяет брекеты и оказывает давление на зубы, чтобы их перемещать.
  • лигатуры — резинки или металлические элементы, которые удерживают дугу на брекетах.

Процесс лечения:

  • лечение с использованием брекетов длится от нескольких месяцев до нескольких лет, в зависимости от сложности случая. Периодически дуга меняется и корректируется, чтобы продолжать воздействовать на зубы.
  • в результате зубы постепенно перемещаются в нужное положение.

Основные причины установки брекетов:

  • исправление прикуса (например, перекрестного, открытого, глубокого прикуса).
  • выравнивание зубов, если они слишком скучены или, наоборот, слишком разрежены.
  • профилактика заболеваний: неправильное расположение зубов может вызывать проблемы с деснами, излишний износ зубов, затруднения при чистке, что в итоге приводит к кариесу и заболеваниям десен.

Отметим, что часто первым делом устанавливают брекеты на верхнюю челюсть. Это связано с несколькими причинами:

Эстетика:

  • верхние зубы более заметны при разговоре и улыбке, поэтому многие пациенты хотят сначала исправить именно их. Это делает верхнюю челюсть приоритетной с точки зрения внешнего вида.

Структурные особенности:

  • верхняя челюсть часто является более проблемной с точки зрения расположения зубов. Например, она может быть шире или уже, чем нужно, что приводит к скученности зубов или неправильному прикусу.

Приоритет в лечении прикуса:

  • исправление прикуса обычно начинается с верхней челюсти, поскольку она больше влияет на положение нижней. Исправив положение верхних зубов, ортодонт может затем точнее и эффективнее выровнять нижние зубы.

Контроль над процессом:

  • установка брекетов только на одну челюсть (верхнюю) в начале лечения помогает ортодонту лучше контролировать процесс исправления. Как только верхние зубы начинают двигаться в нужное положение, врач может правильно рассчитать, как должна взаимодействовать с ними нижняя челюсть.

Минимизация дискомфорта:

  • установка брекетов на одну челюсть сначала помогает пациенту привыкнуть к ощущениям и дискомфорту, связанным с ношением системы. Позже, когда пациент уже адаптировался, можно устанавливать брекеты на нижнюю челюсть, если это требуется.

Тем не менее, отмечают специалисты, это не строгая практика. В зависимости от индивидуальной ситуации, брекеты могут быть сразу установлены на обе челюсти, особенно если ортодонт видит необходимость в комплексном лечении.

Типы брекетов

Существует несколько основных типов брекетов, которые различаются по материалам, месту крепления и внешнему виду. Каждый тип имеет свои особенности, плюсы и минусы. Вот самые популярные виды брекет-систем:

Металлические брекеты

Описание: это классическая и наиболее распространенная система, состоящая из металлических замков, прикрепленных к зубам, и металлической дуги, которая перемещает зубы.

Преимущества:

  • эффективность: они наиболее прочные и эффективные для лечения сложных случаев.
  • стоимость: обычно это самый бюджетный вариант.
  • скорость лечения: лечение с металлическими брекетами обычно идет быстрее по сравнению с другими видами.

Недостатки:

  • они более заметны на зубах, что может быть минусом для тех, кто заботится о внешнем виде.

Керамические брекеты

Описание: замки выполнены из керамики, которая подбирается под цвет зубов, что делает их менее заметными.

Преимущества:

  • эстетика: менее заметны по сравнению с металлическими брекетами.
  • эффективность: почти такая же, как у металлических брекетов, но зависит от сложности случая.

Недостатки:

  • цена: обычно они дороже металлических брекетов.
  • хрупкость: керамические брекеты более хрупкие и могут сломаться.
  • медленнее перемещение: лечение может занимать больше времени по сравнению с металлическими брекетами.

Сапфировые брекеты

Описание: изготавливаются из прозрачного материала (сапфировые кристаллы), что делает их почти невидимыми на зубах.

Преимущества:

  • эстетика: они почти незаметны, особенно на светлых зубах.

Недостатки:

  • цена: одни из самых дорогих брекетов.
  • хрупкость: могут быть более хрупкими, чем металлические.

Лингвальные брекеты

Описание: эти брекеты крепятся на внутреннюю сторону зубов (со стороны языка), поэтому они полностью незаметны снаружи.

Преимущества:

  • эстетика: полностью скрыты и не видны при разговоре или улыбке.

Недостатки:

  • цена: обычно дороже большинства других систем.
  • комфорт: они могут вызывать дискомфорт в языке и влиять на речь в начале лечения.
  • сложность ухода: труднее чистить и ухаживать за ними из-за их расположения.
  • долгое привыкание: многим пациентам требуется больше времени, чтобы привыкнуть к этим брекетам.

Самолигирующие брекеты

Описание: у этих брекетов нет резинок для фиксации дуги, вместо этого используются специальные клипсы, что уменьшает трение и ускоряет процесс лечения.

Преимущества:

  • комфорт: менее болезненное ощущение, так как меньше трения между дугой и брекетами.
  • скорость лечения: процесс перемещения зубов может быть быстрее.
  • меньше посещений врача: требуется реже посещать ортодонта для коррекций.

Недостатки:

  • цена: они могут быть дороже традиционных металлических брекетов.
  • внешний вид: хотя они могут быть менее заметны, чем классические металлические, они все же видны.

Прозрачные элайнеры

Описание: то не брекеты в классическом понимании, а наборы прозрачных пластиковых кап, которые надеваются на зубы и постепенно перемещают их в нужное положение.

Преимущества:

  • эстетика: практически незаметны на зубах.
  • комфорт: их можно снимать во время еды и чистки зубов.
  • гигиена: легко ухаживать за зубами, так как элайнеры снимаются.

Недостатки:

  • цена: часто это самый дорогой вариант.
  • подходит не всем: элайнеры эффективны только для несложных случаев. Более серьезные аномалии могут требовать использования традиционных брекетов.
  • самодисциплина: пациент должен носить капы минимум 20-22 часа в сутки для достижения результата, что требует строгого соблюдения режима.

Как выбрать подходящие брекеты:

  • эстетика: если внешний вид важен, выбирайте керамические, сапфировые или лингвальные брекеты, либо элайнеры.
  • цена: металлические брекеты — наиболее бюджетный вариант.
  • комфорт: самолигирующие брекеты и элайнеры могут быть более удобными.
  • сложность лечения: если требуется сложное исправление прикуса, металлические брекеты часто наиболее эффективны.

В итоге, выбор типа брекетов зависит от вашего бюджета, целей и предпочтений. Ортодонт поможет подобрать наиболее подходящий вариант, исходя из медицинских показаний и вашего комфорта.

Эффективность брекетов в зависимости от возраста

Брекеты, отмечают специалисты, однозначно очень эффективны в исправлении прикуса и выравнивании зубов, и их можно установить в любом возрасте, не только детям. Вот более подробный разбор эффективности брекетов в зависимости от возраста:

Детский и подростковый возраст (6-18 лет):

  • эффективность: наивысшая. В этот период челюстные кости и зубы активно развиваются, что делает зубы более подвижными и податливыми для коррекции.
  • преимущества: так как зубы еще не полностью сформированы, лечение может быть быстрее, и результаты достигаются легче.
  • зачем устанавливать: в этом возрасте брекеты часто устанавливают для исправления сложных прикусов (например, перекрестного или глубокого), а также для предотвращения более серьезных проблем с зубами в будущем.

Молодые взрослые (18-35 лет):

  • эффективность: высокая. В этом возрасте зубы уже полностью сформировались, но все еще достаточно подвижны, чтобы реагировать на ортодонтическое лечение.
  • преимущества: лечение в этом возрасте может быть чуть более долгим, чем у подростков, но обычно достигается желаемый результат. Мотивация исправить зубы для эстетики (красивой улыбки) и улучшения функциональности тоже высока.
  • зачем устанавливать: исправление эстетических недостатков, улучшение здоровья зубов и десен, профилактика проблем с зубами в будущем.

Взрослый возраст (35 лет и старше):

  • эффективность: эффективность остается высокой, но процесс может занять больше времени, так как кости челюсти уже более плотные и зубы менее подвижны.
  • преимущества: даже во взрослом возрасте брекеты могут полностью исправить прикус и выровнять зубы. Однако процесс может быть более медленным, и иногда требуется более комплексный подход.
  • зачем устанавливать: помимо эстетики, брекеты помогают в решении серьезных стоматологических проблем, таких как искривление зубов, которое может вызывать проблемы с деснами, износ зубов или затруднение при жевании.

Общие факторы, влияющие на эффективность:

  • соблюдение рекомендаций ортодонта: важно регулярно посещать ортодонта, следовать его рекомендациям, правильно ухаживать за зубами и брекетами.
  • сложность случая: чем сложнее ситуация (например, сильное искривление зубов или сложный прикус), тем больше времени и усилий может потребоваться.
  • тип брекетов: разные системы брекетов могут иметь свою скорость и эффективность лечения (например, металлические брекеты часто считаются самыми эффективными).

Отметим, что многие взрослые предпочитают более незаметные решения, такие как керамические брекеты, лингвальные (устанавливаются с внутренней стороны зубов) или прозрачные элайнеры, такие как Invisalign. Эти методы тоже эффективны, но могут иметь некоторые ограничения в зависимости от сложности исправления.

В итоге, брекеты эффективны в любом возрасте. Основное различие в сроках и скорости лечения — дети и подростки реагируют быстрее, но взрослые также могут достичь отличных результатов.

Брекеты — цена вопроса

Брекеты — дорогое удовольствие? Но и аналогов им нет с точки зрения исправления погрешностей зубного ряда? Этими вопросами задаётся любой, кто задумывается об установке брекетов.

Специалисты в ответ подчёркивают: брекеты — это, как правило, действительно мероприятие не из дешёвых, но их стоимость зависит от нескольких факторов, таких как тип системы, сложность случая и продолжительность лечения. Хотя существуют альтернативы, брекеты остаются наиболее эффективным и универсальным методом для исправления сложных погрешностей зубного ряда.

Стоимость брекетов

Стоимость варьируется в зависимости от многих факторов, таких как:

Тип брекетов:

  • металлические брекеты — самые доступные, их стоимость может начинаться от 60-100 тысяч рублей за всю систему.
  • керамические брекеты — дороже, и их цена обычно стартует от 100-150 тысяч рублей.
  • сапфировые брекеты — могут стоить 150-200 тысяч рублей и выше.
  • лингвальные брекеты — одни из самых дорогих, цена может достигать 250-300 тысяч рублей и выше.
  • элайнеры (Invisalign и другие) — цены на прозрачные капы обычно начинаются от 200 тысяч рублей за полный курс лечения и могут доходить до 500 тысяч и более.

Сложность случая:

  • чем сложнее искривление зубов или проблемы с прикусом, тем дороже лечение. Также сложные случаи могут потребовать дополнительных аппаратов, таких как расширители челюсти, что увеличивает стоимость.

Продолжительность лечения:

  • средний срок ношения брекетов составляет от 1,5 до 3 лет. Чем дольше лечение, тем больше визитов к ортодонту и корректировок, что тоже влияет на итоговую стоимость.

Географический фактор:

  • стоимость лечения может отличаться в зависимости от региона или клиники. В крупных городах, таких как Москва или Санкт-Петербург, цены обычно выше, чем в других регионах.

Есть ли альтернативы брекетам?

Хотя есть несколько альтернатив брекетам, они не всегда могут заменить их в полной мере, особенно в сложных случаях:

Прозрачные элайнеры (Invisalign и другие):

  • это хороший вариант для исправления несложных проблем с зубами, таких как незначительные искривления или смещение. Они более комфортны и эстетичны, но не всегда могут справиться с тяжелыми случаями, такими как сильный прикус или скученность зубов.

Ретейнеры:

  • ретейнеры обычно используются для поддержания результата после ношения брекетов, но иногда они могут использоваться для исправления незначительных смещений зубов. Однако они не могут справиться с серьезными проблемами.

Виниры или люминиры:

  • это косметическое решение, которое закрывает дефекты зубов, такие как небольшие искривления или промежутки. Виниры не исправляют прикус или положение зубов, они лишь визуально маскируют проблему. В некоторых случаях их использование может даже усугубить состояние зубов.

Почему брекеты остаются самым надежным вариантом?

Брекеты — это наиболее универсальный и эффективный метод для исправления практически всех проблем с зубным рядом и прикусом:

  • точность: брекеты позволяют точно перемещать зубы в нужное положение.
  • подходят для сложных случаев: сильные искривления, проблемы с прикусом и другие серьезные дефекты требуют более сильного и контролируемого воздействия, которое могут обеспечить только брекеты.
  • долгосрочные результаты: после завершения лечения с брекетами результаты, как правило, сохраняются на всю жизнь (при правильном уходе и использовании ретейнеров).
  • гибкость: брекеты могут использоваться как у детей, так и у взрослых, что делает их универсальным средством.

Таким , образом, Брекеты — это не дешевое удовольствие, но с точки зрения исправления сложных проблем с зубным рядом и прикусом им нет равных. Они остаются наиболее эффективным и проверенным временем методом. Альтернативы, такие как элайнеры, могут быть отличным вариантом для несложных случаев, но в серьезных ситуациях брекеты остаются главным выбором для достижения долговременных результатов.

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