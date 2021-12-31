Как себя чувствует в Крыму символ Нового года. Скажем по секрету, его зовут… Мурзик

Житель зооуголка симферопольского Детского парка амурский тигр Джидай — символ Нового года — готовится встречать праздник. Он, хоть и хищник, но к людям настроен доброжелательно. При встрече руководствуется любопытством, а не агрессией. И ведёт себя всегда благородно, с чувством собственного достоинства.

Тигр Джидай – сторожил зооуголка и всеобщий любимец. Ему уже 16 лет, но, несмотря на свой почтенный возраст, он продолжает радовать посетителей зооуголка и остаётся фаворитом детей и взрослых. И у работников к полосатому хищнику особое отношение: между собой тигра любовно прозвали Мурзиком.

Мурзик (Джедай) поселился в зооуголке в 2008 году в возрасте двух лет. К сожалению, его судьбу нельзя назвать простой. Его привезли из Харькова. Тогда ветврач диагностировал у тигра рахит. Заболевание, было вызвано искусственным, некачественным кормлением, которое тигр получал в первые годы жизни. К тому же пагубное влияние на здоровье оказало содержание тигренка в очень тесной клетке.

Сегодня Мурзик живет в просторном вольере с балконом и собственным бассейном и отлично себя чувствует. Ежедневно за его состоянием следит ветеринарный врач, который проводит поддерживающую терапию и сезонную витаминизацию. В день тигр съедает до 12 килограммов мяса. В его рацион также входят творог и яйца.

Говорят, увидеть тигра накануне его года сулит большую удачу. Согласитесь, прекрасный повод заглянуть в Симферопольский зооуголок в последний день старого года.

По материалам МБУК «Парки столицы» .

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