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Как сегодня поздравили воспитанников крымского реабилитационного центра для детей и подростков  

Как сегодня поздравили воспитанников крымского реабилитационного центра для детей и подростков  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:55 01.06.2023

Детям с особыми потребностями подарили праздник с играми и сюрпризами.

В Международный день защиты детей заместитель председателя Совета министров – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская поздравила подопечных ГБУ РК «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

Как сегодня поздравили воспитанников крымского реабилитационного центра для детей и подростков  

Здесь созданы комфортные условия для предоставления детям-инвалидам социально-реабилитационных услуг. Благодаря работе   высококвалифицированных   специалистов  крымского реабилитационного центра и заботе родителей, детки  с особыми потребностями  восстанавливают здоровье, социализируются в обществе и это в  значительной мере улучшает качество их жизни.

Как сегодня поздравили воспитанников крымского реабилитационного центра для детей и подростков  

В ходе праздника прошли творческие выступления воспитанников реабилитационного центра, мастер-классы по гончарному делу, художественной росписи глиняных фигур, песочной анимации. Для детей также выступали костюмированные аниматоры. В завершении праздника каждому ребенку вручены ценные подарки от спонсоров и меценатов учреждения.

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Как сегодня поздравили воспитанников крымского реабилитационного центра для детей и подростков  

ГБУ РК «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» предоставляет социально-реабилитационные услуги детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями в возрасте от 2 до 18 лет в стационарной и полустационарной формах с целью поддержания их здоровья, формирования социальных навыков и полноценного вовлечения особенных детей в жизнь общества.

Как сегодня поздравили воспитанников крымского реабилитационного центра для детей и подростков  

Комплекс реабилитационных услуг, включающий медицинскую и социальную помощь, детям предоставляют квалифицированные врачи, педагоги, дефектологи, логопеды, воспитатели и другие специалисты.

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