«Как в Донбассе». На Украине хотят привлечь к мониторингу границы с Крымом миссию ОБСЕ

Украина хочет привлечь ОБСЕ к мониторингу границы с Крымом. Аналогичная миссия работает в Донбассе. В частности, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар сообщила, что 5 октября поедет в Вену по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, где будет обсуждать вопросы Крыма и «Крымской платформы». По ее словам, есть идея, которую она «проталкивает»:

Это мониторинг ОБСЕ украинско-российской границы, который блокируется Россией все эти годы.

И будет блокироваться!

Россия не допустит какие-либо международные структуры к охране своей государственной границы, в том числе на участке крымской границы с Украиной. Об этом РИА Новости Крым заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Охрану своих границ Украина пусть кому хочет поручает — хоть ОБСЕ, хоть Конго — мне совершенно до фонаря. А вот российские границы уж точно никому мы не отдадим, будем охранять их сами — это раз. Второе, граница Крыма — это российская граница и никаких тут ОБСЕшников быть не может, — подчеркнул Леонид Калашников.

Он также отметил, что не играет роли, согласится ли Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе на предложение Украины. На границе с Крымом (с российской стороны) миссии ОБСЕ не будет.