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Как в Крыму идет строительство Бештерек-Зуйского водовода и водозабора

Как в Крыму идет строительство Бештерек-Зуйского водовода и водозабора

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:05 01.03.2021

Министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов проинспектировал ход строительства Бештерек-Зуйского водовода и водозабора. Недавний снегопад повлиял на темпы производства, однако все работы будут вестись без отставания от графика.

Как и говорил ранее, чтоб не допустить отставания, было принято решение увеличить количество строителей и техники. Сегодня на объекте задействовано 144 человека. Из них: сотрудников для обслуживания буровых установок — 15 человек, ИТР-7 человек, механизаторов -36, бетонщиков — 30, сварщиков -26, разнорабочих — 25 человек, сотрудников проектной группы — 5 человек, — отметил Храмов.

Здесь работает 49 единиц техники: 15 тяжелых экскаваторов, 4 погрузчика, 5 манипуляторов, 5 буровых установок, 2 крана, 2 трубовоза, 2 автобуса, 13 сварочных аппаратов, 1 установка ГНБ.

Напомним, задача по началу строительства Бештерек-Зуйского водовода и водозабора была поставлена 19 ноября прошлого года, рабочий пуск воды в Симферополь планируется уже на начало апреля этого года.

Как в Крыму идет строительство Бештерек-Зуйского водовода и водозабора

Фото: минстрой РК.

Как в Крыму идет строительство Бештерек-Зуйского водовода и водозабора

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