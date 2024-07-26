Как в Крыму справляются с пожарами и какие меры профилактики работают — интервью Сергея Садаклиева

Ежегодно, в преддверии пожароопасного сезона утверждается перечень населенных пунктов, подверженных угрозе ландшафтных пожаров. Сейчас в этом списке 451 населённый пункт, из них 183 — подвержены угрозе непосредственно лесных пожаров. Также есть перечень территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества. На них распространяются дополнительные требования пожарной безопасности. Если сравнить с прошлым годом, мы на 145% перевыполнили план по подготовке к летнему пожароопасному периоду. Министерством курортов разрабатываются безопасные маршруты для туристов. В горнолесной местности раздают памятки, листовки, объясняют правила поведения, следят за тем, чтобы не поджигали, не разводили костры в неположенных местах. Созданы межведомственные профилактические группы, куда входят представители администрации, лесного хозяйства, надзорного блока. Всеми силами проведено более 500 профилактических обходов и выдано почти 3 тысячи предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований правил пожарной безопасности. Дополнительно установили порядка 18 ёмкостей для воды, 456 пожарных гидрантов, отремонтировали 36 пожарных гидрантов. В населенных пунктах выполнено обустройство минерализованных полос порядка где-то 600-650 километров, — отмечает Сергей Садаклиев.

Глава чрезвычайного ведомства также рассказал о том, какую долю информации о ЧС от граждан занимают ложные вызовы и как с ними борются.

Только у нашей «Пожарной охраны Республики Крым» с начала года было 213 ложных вызовов. В среднем, это каждый восьмой случай. В службу 112 с начала года из 435 547 вызовов, ошибочных поступило — 78 460. Плюс к этому детская шалость – 2 326, тестовых вызовов от доблестного населения в стиле: «Вы там работаете?» — 1 547. В целом, более 80 тысяч ложных звонков – это каждый пятый звонок. Диспетчер в любом случае корректно отвечает заявителю. Но особенно настойчивыми телефонными хулиганами занимаются правоохранительные органы. Ведь занятая шутками линия может стоить кому-то жизни. Пользуясь случаем, напомню, что система 112 должна принимать звонки с угрозой жизни и здоровью! Для других звонков есть «горячие линии» администраций, ресурсоснабжающих организаций, Центра оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым и др. — говорит министр.

Также Сергей Садаклиев упомянул, об основных достижениях Министерства за 10 лет.

Впервые за последние 30 лет для неработающего населения в зоне риска закуплены и безвозмездно переданы в собственность муниципальных образований 3377 самоспасателей для детей и взрослых, а также 261 камера защитная детская. В 2022 году мы ввели в промышленную эксплуатацию Систему 112. Ежемесячно операторами принимается и обрабатывается около 100 тысяч звонков. На сегодня мы входим в 10 лучших среди всех регионов России по работе Системы. Наращивается объём установленных громкоговорителей в регионах Крыма. Только в прошлом году установлено 163 устройства, а за последние 3 года – более 300 ед. Всего их в Крыму уже 563, — рассказал глава МЧС Республики Крым.

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источник: пресс-служба МЧС России в Крыму