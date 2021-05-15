Как в Севастополе проходит «Ночь музеев»

15 мая в 19:00 в Севастополе стартовала акция «Ночь музеев». В этом году после вынужденного перерыва из-за коронавируса мероприятия снова проходят в офлайн-формате.

Куда пойти сегодня вечером.

До 23:00 в филиале «Музея Черноморского флота» (ул. Ленина, 11) проходит выставка с уникальными раритетными экспонатами из закрытого фонда музея.

До 23:00 Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855гг.» (Исторический бульвар) проводит уникальную экскурсию под предметным планом Панорамы.

До 23:00 можно посетить Диораму на Сапун-горе «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.» (Ялтинское шоссе, Сапун-гора). Каждые 45 минут здесь проводятся экскурсии по ночным аллеям Сапун-горы.

До 23:00 на Малаховом кургане можно свободно посетить Оборонительную башню Корниловского бастиона. Каждые 45 минут проходят экскурсии по территории Малахова кургана.

До 23:00 «Севастопольский художественный музей имени М.П. Крошицкого» (в кинотеатре «Москва», проспект Генерала Острякова, 70) представляет интерактивный вернисаж «Ожившие картины».

До 23:00 работает Арт-проект «Театральная улица» (Приморский бульвар в районе Дворца детского и юношеского творчества).

С 20:00 до 3:00 Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» (ул. Древняя, 1) откроет для посетителей свои двери в выставочные залы музея-заповедника. С 20:25 до 1:25 представит Иммерсивное шоу: «Небесные символы» на пяти интерактивных площадках. С 21:00 до 02:00 пройдут тематические мастер-классы, будет организована работа купольного планетария и фотозона.

С 23:00 до 5:00 на «Константиновской батарее» будут организованы уникальные экскурсии под открытым небом «История Севастополя» с обзором героической батареи и ночного Севастополя.

Кульминацией акции «Ночь музеев» станет встреча рассвета на смотровой площадке «Константиновской батареи».

Дополнительную информацию о программе и предварительной записи на экскурсии можно найти на сайтах музеев.

Обращаем внимание, что в этот вечер для удобства пассажиров будет организовано прямое катерное сообщение от Графской пристани с заходом отдельных рейсов на Радиогорку.

Катерное сообщение от Графской пристани:

23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00

От Радиогорки:

23:15, 01:15, 03:15

От Константиновской батареи:

23:30, 01:30, 03:30; 04:30 (без заезда на Радиогорку)

00:30, 02:30, 05:15 (с заездом на Радиогорку)

Кроме того, продлена работа общественного транспорта:

До 23:30 – продлена работа маршрута №71 «Сапун-гора – пл.Нахимова»

С 23:00 до 04:00 от пл. Нахимова организован подвоз к Херсонесу и обратно

До 6:00 16 мая будут ходить следующие маршруты:

№16 «ул. Маринеско – центр города»

№77 «Маяк 2 – пл. Нахимова»

№92 «Инкерман – пл. Нахимова»

№94 «Балаклава – пл. Нахимова»

№109 «пр-т Победы – ул. Бориса Михайлова»

Бесплатные рейсы:

В 18:00 и в 19:00 «35 батарея – Сапун-гора»

В 19:20 и в 19:30 «35 батарея — Херсонес»

В 21:00 и в 22:00 «Сапун гора — Херсонес»

Напомним, акция «Ночь в музее» стартовала в России в 2007 году. Каждый год ее поддерживают более двух тысяч учреждений культуры. В 2020 году в Севастополе мероприятия проводились в онлайн-формате, в 2021-м у жителей города снова появилась возможность посетить уникальные музеи лично.