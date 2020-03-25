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Как в Севастополе в режиме "повышенной готовности" работают органы соцзащиты
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

Как в Севастополе в режиме «повышенной готовности» работают органы соцзащиты

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:16 25.03.2020

В связи с неотложными мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, Департамент труда и социальной защиты населения в Севастополе информирует:

В настоящее время разрабатывается порядок, который определит дальнейшую работу органов социальной защиты в условиях введенных ограничений, а также механизм, позволяющий оформить меры социальной поддержки дистанционно.

На данный момент получить консультацию по всем вопросам возможно:

·         в электронном виде:

через рубрику «Задать вопрос» официального сайта ведомства;

·         в телефонном режиме:

53-21-74, 53-70-58 (по общим вопросам)

53-71-26 (по вопросам назначения выплат и пособий);

·         оставить заявку на оказание волонтерской помощи одиноким пенсионерам можно по эл. почте dtszn@sev.gov.ru

Обращения для рассмотрения в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 №59-ФЗ направлять через «Электронную приемную».

Как в Севастополе в режиме "повышенной готовности" работают органы соцзащиты

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