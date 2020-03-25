Как в Севастополе в режиме «повышенной готовности» работают органы соцзащиты

В связи с неотложными мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, Департамент труда и социальной защиты населения в Севастополе информирует:
В настоящее время разрабатывается порядок, который определит дальнейшую работу органов социальной защиты в условиях введенных ограничений, а также механизм, позволяющий оформить меры социальной поддержки дистанционно.
На данный момент получить консультацию по всем вопросам возможно:
· в электронном виде:
через рубрику
· в телефонном режиме:
53-21-74, 53-70-58 (по общим вопросам)
53-71-26 (по вопросам назначения выплат и пособий);
· оставить заявку на оказание волонтерской помощи одиноким пенсионерам можно по эл. почте dtszn@sev.gov.ru
Обращения для рассмотрения в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 №59-ФЗ направлять через