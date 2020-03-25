Как в Севастополе в режиме «повышенной готовности» работают органы соцзащиты

В связи с неотложными мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, Департамент труда и социальной защиты населения в Севастополе информирует:

В настоящее время разрабатывается порядок, который определит дальнейшую работу органов социальной защиты в условиях введенных ограничений, а также механизм, позволяющий оформить меры социальной поддержки дистанционно.

На данный момент получить консультацию по всем вопросам возможно:

· в электронном виде:

через рубрику «Задать вопрос» официального сайта ведомства;

· в телефонном режиме:

53-21-74, 53-70-58 (по общим вопросам)

53-71-26 (по вопросам назначения выплат и пособий);

· оставить заявку на оказание волонтерской помощи одиноким пенсионерам можно по эл. почте dtszn@sev.gov.ru