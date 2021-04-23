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Какие дороги в Севастополе отремонтируют в рамках на ннацппроекта «Безопасные качественные дороги»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Какие дороги в Севастополе отремонтируют в рамках на ннацппроекта «Безопасные качественные дороги»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:15 23.04.2021

В Севастополе в перечень объектов ремонта дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» вошли участки с высокой интенсивностью транспортных средств, в том числе общественного транспорта, дороги вблизи социально-значимых объектов.

До конца 2021 года в нормативное состояние планируется привести участок ул. Гидрографическая от ул. Льва Толстого до ул. Токарева, участок дороги Ялта-Гончарное (ул. Владимира Тюкова) в с. Орлиное, ул. Тисовая, ул. Народных Ополченцев. Жители этих улиц неоднократно обращались в Правительство Севастополя и Департамент транспорта с просьбой включить их в программу ремонта в связи с неудовлетворительным эксплуатационным состоянием проездов, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Благодаря проекту ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» до конца года отремонтируют участок ул. Харьковская от ул. Руднева до ул. Токарева, ул. Генерала Родионова, ул. Карла Либкнехта. Эти участки отмечены водителями на портале.

Кроме того, в план дорожных работ включили объекты по итогам общественных обсуждений программы ремонта 2021 года, куда севастопольцы предложили включить ул. Железнодорожную, ул. Мачтовую, дублер ул. Аксютина, ул. 7-го ноября, ул. 9 Мая, ул. Загородная.

Ремонтом предусмотрено фрезерование изношенного дорожного покрытия, устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия, замена бордюров, ремонт тротуаров, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки.

Какие дороги в Севастополе отремонтируют в рамках на ннацппроекта «Безопасные качественные дороги»

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