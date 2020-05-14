Какие меры по спасению туристической отрасли предлагают крымские законодатели

На заседании Комитета Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА) по межнациональным отношениям, межпарламентским связям, физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, прошедшем 14 мая в формате видеоконференцсвязи, депутаты парламентов юга России поддержали внесенное Республикой Крым обращение к Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину о введении дополнительных мер государственной поддержки санаторно-курортной и туристической отрасли в связи с распространением на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РК.

Как отметил глава Комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК Алексей Черняк, в Республике Крым прямые налоговые поступления в бюджет от туристской отрасли составляют 7%, а с учетом мультипликативного эффекта – более 25%. Распространение в 2020 году на территории страны новой коронавирусной инфекции нанесло огромный ущерб.

По словам Черняка, вся глубина влияния на санаторно-курортный комплекс, экономические и финансовые показатели будут доступны по итогам снятия всех ограничений хозяйственной деятельности, но вместе с тем уже предварительный анализ деятельности санаторно-курортного и туристского комплекса в условиях коронавирусной пандемии позволил определить кризисность его состояния, значительные предпосылки для сокращения большого количества предприятий, массового снижения занятости специалистов отрасли.

Всего в Крыму приостановлена деятельность более 1 200 санаторно-курортных и туристских предприятий, на которых трудится более 45 тыс. человек (в период высокого туристского сезона их количество увеличивается почти в три раза — до 130 тыс. человек), кроме того, прогнозируется, что с 1 апреля по 1 июня 2020 года туристский поток снизится на более чем 900 тыс. туристов.

Вследствие ограничения деятельности предприятий санаторно-курортной и туристской сферы в субъектах Юга России падение объемов продаж в сфере туризма достигло уровня 95–100 %. Объем недополученных доходов только от предоставления туристских услуг в Крыму по предварительным данным за апрель и май 2020 года составит 18,7 миллиарда рублей, налоговые поступления в бюджет от предприятий туристской сферы снизятся на 504,1 миллионов рублей, а с учетом мультипликативного эффекта – на 2,1 миллиарда рублей. В Краснодарском крае за апрель и май 2020 года по всем направлениям туристской сферы предприятия в совокупности потеряют более 11 миллиардов рублей, налоговые поступления сократятся на 2,26 миллиарда рублей, — сообщил Алексей Черняк.

Среди наиболее уязвимых в сложившейся ситуации оказались, считает парламентарий, детские здравницы и летние детские лагеря.

Алексей Черняк уверен, что введение карантинных эпидемиологических мероприятий привело к невозможности исполнения субъектами санаторно-курортной и туристской сферы текущих обязательств по выплате заработных плат, налоговых, арендных платежей, оплаты коммунальных услуг, обслуживания кредитов и иных необходимых расходов. Под угрозой прекращения деятельности оказались до 30% предприятий отрасли, десятки тысяч персонала высокой и средней квалификации находятся под риском увольнения.

По оценкам субъектов отрасли продление моратория на прием и размещение граждан субъектами санаторно-курортной и туристской сферы после 1 июня 2020 года неизбежно повлечет ликвидацию или перепрофилирование предприятий данной отрасли и приведет к негативным последствиям как непосредственно для туристской сферы, так и в целом для экономики субъектов Российской Федерации. На восстановление туристского комплекса к уровню 2019 года при активнейшем содействии Правительства Российской Федерации, правительств субъектов понадобится не менее 12 месяцев с момента снятия действующих ограничений, — заявил крымский депутат.

В связи с вышеизложенным, крымские парламентарии предлагают рассмотреть возможность введения следующих дополнительных мер:

— применить нулевую ставку налога на добавленную стоимость для предприятий сферы за I квартал 2020 года;

— снизить ставку налога на добавленную стоимость до 6 % для предприятий сферы сроком до 1 июня 2021 года;

— применить нулевую ставку налога на прибыль для предприятий сферы за I квартал 2020 года;

— включить в перечень плательщиков страховых взносов, для которых применяются пониженные страховые взносы в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода, установленные подпунктом 17 пункта 1 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации, крупные предприятия санаторно-курортной и туристской сферы;

— включить в перечень плательщиков страховых взносов в отношении которых применяются пониженные тарифы страховых взносов, установленный статьей 6 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», крупные предприятия санаторно-курортной и туристской сферы;

— включить в перечень субъектов предпринимательства, ведущих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, которым в 2020 году предоставляются субсидии из федерального бюджета, установленный Постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2020 года «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», крупные предприятия санаторно-курортной и туристской сферы;

— освободить субъекты санаторно-курортной и туристкой сферы от уплаты коммунальных платежей с 1 апреля 2020 года до 31 декабря 2020 года, в том числе посредством возмещения денежных средств ресурсоснабжающим компаниям;

— рассмотреть возможность компенсации за счет средств федерального бюджета подтвержденных понесенных расходов, направленных на подготовку к оказанию услуг отдыха и оздоровления детей, санаторно-курортного лечения детей, в том числе в амбулаторных условиях, отдыха или санаторно-курортного лечения, которые не представилось возможным оказать по причине приостановления организациями отдыха и оздоровления детей, санаторно-курортными организациями, средствами размещения в период действия режима повышенной готовности, в том числе: стоимости арендных платежей, оплаты заработной платы сотрудников, стоимости затрат на произведенные текущие и капитальные ремонты, приобретения оборудования в целях укрепления материально-технической базы;

— предусмотреть финансирование за счет средств федерального бюджета на приобретение путевок для отдыха и оздоровления, санаторно-курортного лечения детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

— включить в перечень предприятий, которым предоставляется отсрочка по уплате налогов и социальных страховых взносов, установленный постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 года «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», крупные предприятия санаторно-курортной и туристской сферы;

— обеспечить беспроцентное кредитование организаций санаторно-курортной и туристской сферы на рефинансирование банковских займов, взятых на реконструкцию и модернизацию инфраструктуры организаций санаторно-курортной и туристкой сферы;

— установить возможность для туристских предприятий, средств размещения, санаторно-курортных организаций заключения депозитных дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам на суммы, эквивалентные стоимости отмененных поездок, предоставления услуг отдыха или санаторно-курортного лечения, с условием их использования до конца 2021 года;

— установить возможность для средств размещения, санаторно-курортных организаций применения рассрочки возврата средств по ранее заключенным договорам на предоставление услуг отдыха или санаторно-курортного лечения, обслуживание по которым было отменено, до конца 2021 года;

— увеличить объем средств, направляемых на лечение и оздоровление граждан Российской Федерации в организации отдыха и санаторно-курортного лечения за счет средств Фонда социального страхования РФ в 2 раза до 2022 года.