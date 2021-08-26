Какие нарушения миграционного законодательства выявили крымские полицейские… в одном кондитерском цеху

В результате проведения оперативно-профилактических мероприятий в Симферопольском районе крымские полицейские выявили цех по производству кондитерских изделий, в котором трудились нелегальные мигранты. Мероприятия проводились силами сотрудников Центра по противодействию экстремизму, Управления по вопросам миграции, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым.

Установлено, что на предприятии работали 25 иностранцев, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением законодательства. Их деятельность документально подтверждена записями в журнале выплат денежных средств, а также видеорегистраторов. В ходе проверки документов иностранных граждан выявлены 19 фактов нарушений режима пребывания иностранных граждан в РФ, выразившееся в нарушении правил миграционного учета, 7 фактов осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности в РФ без патента и 1 факт нарушения иностранным гражданином режима пребывания в РФ, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание в РФ, — сообщили в МВД по РК.

Данные административные нарушения предполагают санкцию в виде штрафа в размере 2000 рублей.

Кроме того, полицейскими будет дана правовая оценка действиям лиц, которые привлекли иностранцев к трудовой деятельности без разрешительных документов, а также предоставили им места для проживания. В настоящее время возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 18.15 КоАП Российской Федерации, по результатам расследования которых юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере от 250 до 800 тысяч рублей за незаконное привлечение к труду каждого иностранного работника.

Фото: МВД по РК.