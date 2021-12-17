Какие ограничения действуют в отелях и пансионатах Крыма в период новогодних каникул

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал об ограничениях, действующих в отелях, средствах размещения в период новогодних каникул. Он отметил достаточно высокую загрузку гостиниц на период зимних праздников, подчеркнув, что именно в этот период необходимо быть особенно внимательными к тем ограничениям и запретам, которые обозначены в Указе о» режиме повышенной готовности».

За два года борьбы с пандемией наши отельеры успешно отработали все алгоритмы ограничительных мер, однако, большие праздники предполагают повышенные меры предосторожности. На данный момент в отрасли вакцинировано в среднем более 84% сотрудников, в значительной части средств размещения уровень вакцинации достигает 100%. Существует возможность работать в том числе в новогоднюю ночь, но в режиме ресторана, с соблюдением норм заполняемости зала не более 70%, дистанцирования и всех необходимых мер дезинфекции и безопасности, — отметил министр.

Массовые мероприятия по-прежнему находятся под запретом. Об этом, по словам Волченко, предупреждены руководители ведущих крымских гостиниц и санаториев. Он подчеркнул, что мониторинг средств размещения на предмет соблюдения всех актуальных требований будет проводиться в течение всех праздников и особенно в Новогоднюю ночь. Нарушения в отелях будут сопровождаться административными протоколами, штрафами или ограничением деятельности.

Надеюсь этого не произойдет, так как в течение всего года мы видели, как исполняются все предписания Роспотребнадзора, и отмечаем, что понимание того, что безопасность гостей всегда была и будет в приоритете накладывает большую ответственность на вашу работу. За летний период не произошло ни одной вспышки заболевания в наших гостиницах. Будем работать над тем, чтобы так было в дальнейшем, – отметил министр курортов и туризма РК.

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