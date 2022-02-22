Какие выплаты Пенсионного фонда положены отставным военным и их семьям

Бывшие военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов в дополнение к своей основной пенсии по линии силового ведомства могут получать гражданскую пенсию. Для этого им необходимо иметь стаж работы после увольнения со службы, накопить минимальные пенсионные коэффициенты и достигнуть пенсионного возраста. В этом году перечисленные параметры составляют 13 лет и 23,4 коэффициента, возраст – 61,5 год для мужчин и 56,5 лет для женщин.

Если военный в отставке занимается предпринимательской деятельностью и платит за себя взносы на обязательное пенсионное страхование, он также имеет право на гражданскую пенсию при соблюдении указанных условий. Сегодня 780 тыс. военных пенсионеров получают страховую пенсию по старости, назначаемую ПФР, — отмечают в пресс-службе Отделения ПФР в Севастополе.

Помимо пенсии, военные в отставке имеют право на отдельные социальные выплаты. Среди них прежде всего ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Эту меру поддержки устанавливают по федеральным льготам, и сегодня Пенсионный фонд предоставляет ее военнослужащим, ставшим инвалидами при исполнении обязанностей (а также сотрудникам МЧС, органов внутренних дел и пожарным), ветеранам боевых действии, семьям погибших военнослужащих, Героям России и СССР, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и их семьям. ЕДВ по указанным основаниям получает больше миллиона человек.

С этого года Пенсионный фонд также начал осуществлять ряд выплат, которые раньше предоставлялись семьям военных и сотрудников силовых ведомств органами социальной защиты населения. Среди таких пособий единовременная выплата беременной жене военнослужащего по призыву, ежемесячное пособие на ребенка призывника, проходящего службу, компенсация коммунальных платежей семьям погибших и умерших военных, и другие. Всего такие меры поддержки получают 175 тыс. человек.

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