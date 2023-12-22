Какие запчасти обойдутся водителям дороже всего, и как улучшить ситуацию на автомобильном рынке? Эксперты говорят

Несмотря на положительные прогнозы экспертов, после роста стоимости запчастей на 27,7% по итогам прошлого года и в связи с проблемами экспорта комплектующих в страну, ситуация на рынке запасных частей остается актуальной и требует дальнейшего анализа.

Как считает заместитель гендиректора «ЕвроАвто», член правления «Союза автосервисов» Илья Плисов, основной кризис с запчастями уже пройден:

При этом сохраняются некоторое колебание цен, прежде всего, они связаны с волатильностью курса валют, – уточняет эксперт. – Сроки поставки основных запчастей прогнозируемы, однако редкие запчасти по-прежнему доставляются преимущественно долго и нестабильно.

Напомним, что 19 декабря вступят в силу новые справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ, в соответствии с которыми рассчитываются выплаты по ОСАГО. По предварительной оценке Российского Союза Автостраховщиков (РСА), средняя стоимость запчастей в них, по сравнению с ценами в сентябрьской версии, увеличится в среднем на 9,8%. При том несмотря на рост средней стоимости запчастей, динамика цен на разные марки автомобилей различается. Например, на Hyundai ветровое стекло подешевело до 6 тыс. руб. (-28%), дверь – до 20 тыс. (-35%), а вот фара, напротив, подорожала до 145 тыс. руб. (+5%). В это же время по Renault фиксируется уверенный рост по многим наиболее востребованным позициям – на 15-30%, а вот по KIA и Nissan зафиксирован наибольший рост, в частности, цены на ветровые стекла выросли в несколько раз.

По оценке «Союза автосервисов», с начала года сильнее всего в среднем подорожали аккумуляторы (+20%), фары (+17%), радиаторы (+22%) и испарители кондиционера (+16%). В то же время несколько подешевело кузовное железо (на 4%). Оценка производилась по оригинальным запчастям и запчастям-аналогам методом поартикульного сравнения оптовых цен в Московском регионе и СЗФО.

Для улучшения ситуации с автозапчастями, по мнению Плисова, необходима проработка ряда задач, часть из которых сегодня уже реализуется государством и игроками рынка:

Сейчас крайне необходимо развитие локальных производств автокомпонентов. В этом направлении уже делаются определенные шаги – сегодня работают государственные инвестиционные программы, активно строятся и начинают работу соответствующие предприятия. Также важна поставка автомобилей из стран без санкционных ограничений и поддержка параллельного испорота.

По первому пункту стоит отметить рост продаж китайских автомобилей, поставка запчастей для которых не регулируется санкциями. Что касается параллельного импорта, Илья Плисов рассказал, что государство активно поддерживает автомобильный рынок в этом направлении. Так, летом правительство РФ продлило действие сертификатов в ответ на совместное обращение Союза Автосервисов и «Российских автомобильных дилеров» (РОАД). Тем самым была предотвращена остановка параллельного импорта по более чем 100 наименованиям. Механизм, который разрешает производителям, импортёрам не проводить длительные лабораторные исследования товаров, ограничиваясь предоставлением декларации об их соответствии заявленным характеристикам, продлён до 1 сентября 2024 года. При этом Правительство усовершенствовало процедуру. Теперь обязательную сертификацию можно будет проходить в течение шести месяцев после вывода продукции на рынок. Это поможет оградить рынок от некачественных, а иногда и просто опасных товаров.

Кроме того, автоэксперты отмечают, что заметно снизила нагрузку на страховую отрасль возможность использовать в ремонте запчасти-аналоги. Напомним, страховые компании с 11 сентября 2022 года получили возможность учитывать цены аналогов запчастей в ценовых справочниках для расчета стоимости ремонта в рамках ОСАГО, если оригинальная деталь отсутствует на рынке.

Также насущным остается вопрос по маркам, по которым запчасти не доставляют в Россию в принципе, или сроки их ожидания растягиваются на срок более года. Особенно остро эта проблема стоит для Дальнего Востока из-за активной эксплуатации там праворульных машин. В этой связи РСА выступают за возможность узаконить сложившуюся в этих регионах практику и разрешить ремонтировать такие авто бывшими в употреблении запчастями в том числе и по ОСАГО. Речь идет о запчастях, которые не повлияют на безопасность, но чаще всего подлежат замене после ДТП.

источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»