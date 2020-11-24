Какие же мы все оптимисты: россияне массово бронируют места отдыха в Крыму на лето 2021 года

«Гвозди бы делать из этих людей», «Когда проблемы тянут ко дну, смотри вверх!», «Если ты способен всегда улыбаться жизни, жизнь всегда улыбнётся тебе»… Эти цитаты приходят на ум после сообщения АТОР (Ассоциации туроператоров России) о результатах самого раннего бронирования отдыха в 2021 году. Россиян не пугает ни коронавирус, ни кризис, ни туманные финансовые перспективы, ни страшилки про засуху в Крыму. Лидерами по акции раннего бронирования на будущее лето являются Сочи, Крым и Анапа. На эти направления придется около 60% всех летних продаж.

Комментируя спрос на туры по раннему бронированию на лето-2021, туроператоры называют несколько основных трендов. Как говорит генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, в первую очередь россияне бронируют туры у тех компаний, которым доверяют.

Правильнее говорить не о доверии или недоверии к акции раннего бронирования, а о доверии к конкретной туроператорской компании. У нас ранние продажи стартовали 9 ноября, и пока объемы в два раза меньше, чем год назад. Однако мы рады этому результату. Он говорит о том, что клиенты нам доверяют и в принципе готовы бронировать, – поясняет он.

Эксперт обращает внимание и такой важный фактор, как снижение платежеспособности большинства наших сограждан в период пандемии.

В первую очередь туры на лето 2021 года покупают те, кто не нуждается в деньгах и может инвестировать в отдых на 8-10 месяцев вперед. Таких туристов немного, – отмечает Сергей Ромашкин.

По его информации, сейчас россияне бронируют туры на Черноморские курорты. А вот Карелия, которая стала одним из лидеров минувшего летнего сезона, на этапе ранних продаж пока не пользуется спросом.

Другим трендом раннего бронирования-2021 является выбор объектов, которые традиционно популярны у туристов.

В основном, бронируют хиты минувшего летнего сезона, среди которых, например, «Адлер курорт», «Ялта Интурист». Очевидно, что туристы выбирают объекты, которые хорошо знают, – делится наблюдениями Сергей Ромашкин.

С такой оценкой предпочтений туристов соглашается директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова. По ее словам, наряду с популярными отелями не менее активно бронируются и объекты эконом уровня, а также гостиницы, предлагающие полный пансион или «все включено».

По мнению экспертов «Интуриста», туристы не торопятся с ранним бронированием летнего отпуска в силу несколько причин.

Во-первых, это ситуация с отменой и переносами туров весной 2020 года, которая заставляет людей осторожничать. Неизвестно, какой будет ситуация с пандемией на старте летнего сезона-2021.

Во-вторых, сказывается и то, что многие авиакомпании еще не сформировали свои полетные программы на весну-лето следующего года.

В-третьих, из-за сдвига летнего сезона-2020 многие туристы поехали на отдых только в межсезонье или планируют отдых уже на период новогодних праздников, о чем свидетельствует высокая загрузка курортов горного и прибрежного кластеров Сочи и популярных курортов в Крыму.

По данным «Интуриста», сейчас глубина продаж российских курортов достигает майских праздников и первой половины лета, захватывая вторую половину лета и осень 2021 лишь в единичных случаях.

В итоге, в ТОП-3 направлений лета-2021 войдут Сочи, Крым и Анапа. Таков прогноз генерального директора национального туроператора АЛЕАН Ильи Уманского.

На эти направления придется около 60% всех летних продаж. До 10 дней увеличится средняя продолжительность поездок, поскольку более половины туристов предпочтут путешествия на собственном автомобиле. Уже сегодня на отели с собственными парковками приходится каждая пятая заявка на лето-2021. В основном бронируются отели 4* и 5*, – говорит Илья Уманский.

Прокомментировали туроператоры и ситуацию с ценами на размещение в летнем сезоне-2021. По их информации, в среднем, отели повысили прайсы от 3 до 10%.

Пока вы видим, что популярные отели повысили цены в пределах традиционных 10%, однако динамика цен будет меняться при увеличении спроса. В период высокого спроса подорожание может достигнуть 25-30%. Наибольшая загрузка отечественных курортов ожидается с 15 июня по 20 августа, – отмечает Илья Уманский.

По данным туроператора «Дельфин», 10%-ное повышение произошло в основном в востребованных отелях Сочи и Анапы, в то время как гостиницы на других Черноморских курортах более сдержанны (рост цен не более 5%).