Какие же все мы оптимисты! Около 30% россиян рассчитывают в мае или летом отправиться в путешествие

Данные ВЦИОМ.

Большинство россиян (57%) планируют провести майские праздники и лето дома или на даче (35%), при этом около 30% рассчитывают все-таки совершить путешествие по России или за рубеж в этот период. Соответствующее исследование в рамках онлайн-конференции ТАСС представил во вторник директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Поездку в другой город России в указанный период рассчитывают совершить 11%. Планируют отправиться в Крым 4% опрошенных, на Черноморское побережье Кавказа — 6%. Поехать в другие страны за пределами бывшего СССР рассчитывают 3%, в пределах бывшего СССР, в том числе Прибалтику, — 2% и 1% соответственно. Таким образом, порядка 30% опрошенных в апреле планировали поездку куда-либо на майские праздники или на лето, — отмечается в материалах ВЦИОМ.

Среди внутрироссийских направлений в топ-3 вошли Краснодар, Петербург, Алтай, среди стран ближнего зарубежья наиболее популярными стали Абхазия, Белоруссия, Армения, среди стран дальнего зарубежья — Турция, ОАЭ, Египет.

ВЦИОМ проводил аналогичные исследования в марте и апреле. Большинство россиян (72%) в апреле ответили, что их планы на отдых в мае или летом не менялись в течение последних двух месяцев, у 26% менялись, остальные затруднились ответить. В марте о том, что их планы не менялись, заявил 81% опрошенных, об изменении планов заявили 17%.

В апреле основными причинами изменений планов на отдых стали коронавирус (50%), карантин (34%), запрет на выезд (11%). В марте на первом месте также был коронавирус (55%), курс доллара и евро по отношению к рублю беспокоил 17%, запрет на выезд — 13%.

ВЦИОМ опросил по телефону 1 600 совершеннолетних россиян, охват составил не менее 80 регионов, 500 городов и поселков городского типа, 100 сел. Можно было выбрать несколько вариантов ответа. Погрешность составляет 2,5%.

ОТ РЕДАКЦИИ: Оптимизм сограждан зашкаливает. Понятно, маниловщина наша общая черты. Мы любим планировать, строить воздушные замки, загадывать, крепки задним умом. Но как быть с режимом «самоизоляции»? К гадалке не ходи, его продлят по всей стране. Как быть с деньгами? Даже у самых запасливых и приспособившихся к «онлайну» их не густо (а тут еще нефть в минусе, рубль падает). Или сограждане знают что-то, чего не знают остальные? Или просто не верят в коронавирус и его опасность? Или просто… глупы? На чем-то же этот оптимизм строится…