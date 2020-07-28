«Какой режим подходит моему бизнесу?» Налоговая служба Севастополя разъясняет

В Налоговой службе Севастополя отмечают: каждый предприниматель при организации своего дела обязательно задумывается над вопросом — «Какая система налогообложения будет оптимальной для его бизнеса с учетом всех особенностей».

Для того, чтобы каждый желающий мог определиться с выбором, ФНС России разработан новый информационный сервис «Какой режим подходит моему бизнесу?». С помощью этого сервиса каждый желающий может в интерактивном режиме подобрать систему налогообложения для конкретного вида деятельности. Пользователь выбирает категорию — индивидуальный предприниматель или компания. Также можно указать ожидаемый размер дохода и предполагаемое количество наемных работников. В зависимости от этих параметров система предложит подходящие налоговые режимы: упрощенная система — «доход», упрощенная система «доход минус расход», патентная система или общая система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог. О каждом режиме и порядке перехода сервис предлагает краткую справку, помогающую принять для себя решение какую систему выбрать, — поясняют в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

Поскольку с 1 января 2021 года прекращает свое действие система налогообложения «единый налог на вмененный доход», налогоплательщики, применяющие ее сейчас, должны принять решение о выборе нового режима налогообложения уже в этом году.

Если индивидуальный предприниматель или организация, которые сейчас работают на ЕНВД, ничего не будут предпринимать до 1 января 2021 года, то с даты отмены ЕНВД они автоматически перейдут на общую систему налогообложения, которая предполагает ведение налогового учета, а также уплату налога на прибыль организаций, НДФЛ, НДС и налога на имущество.

Если принято решение о переходе на специальные режимы или упрощенную систему налогообложения, то необходимо подать заявление заранее.

Следует отметить, что отказаться от ЕНВД добровольно и перейти на УСН можно только со следующего календарного года (п. 1 ст. 346.28 НК).

Для перехода с 1 января 2021 года на иные специальные налоговые режимы не обходимо подать:

при переходе на УСН — уведомление по форме № 26.2.-1 – в срок не позднее 31 декабря 2020;

при переходе на ПСН – заявление по форме № 26.5-1 не позднее, чем за 10 дней до начала применения УСН;

при переходе на ЕСХН –уведомление по форме 26.1.1 – в срок не позднее 31 декабря 2020.