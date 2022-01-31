Калина — лечебные свойства и противопоказания

Калина представляет собой высокий кустарник, относящийся к семейству жимолостных. Растение обладает редкой кроной с неправильной формой. Куст вырастает около 4 метров в высоту.

Листья калины супротивные, по краям зубчатые, зелёного окраса. На верхушках молодых ветвей располагаются ароматные цветы белого или бело-розового окраса, собранные в соцветия. Плоды калины – красные овальные костянки, внутри которых имеются заостренные косточки.

На вкус плод горьковато-сладкий и терпкий. Плоды калины созревают в конце лета – начале осени. Калина встречается в лесах России, в лесостепных зонах, на полянах и опушках, у озер и рек.

Выращивание и уход за калиной

Размножить калину можно отводками, черенками и порослью. Черенками калина размножается следующим способом. Возьмите ножницы и отрежьте черенки калины, высадите их в парник. Каждый день необходимо 3 раза производить полив черенка. Для калины очень хорошо делать закаливания, именно по этой причине рамы парника следует иногда открывать. А со временем рамы вообще убирают. Черенки калины очень быстро укореняются. Как только черенки укоренятся, их нужно выкопать из парника и пересадить. Для этого необходимо сделать траншею или грядку. Черенки пересаживают в грядку или в траншею для того, чтобы они полностью сформировались и окрепли. В летний период черенки нужно поливать и производить рыхление почвы. Когда растению будет 2–3 года, его можно высадить уже на постоянное место.

Размножение отводками – тоже хороший способ для калины. Для этого способа нужно взять 3–5 саженцев, можно и с одного куста. Семенами калину размножить чуть труднее. В начале-середине осени требуется собрать зеленые ягоды калины и извлечь из них косточки. В весеннее время нужно стратифицировать семена перед их посадкой.

Перед посадкой калины почву необходимо подготовить, а именно взрыхлить, очистить от сорняков и удобрить торфом, опилками и перегноем. Старые и сломанные побеги растения следует обрезать. В осеннее время почву вокруг куста нужно перекопать. Спустя каждые 2 года рекомендуется делать подкормки органическими удобрениями. Весной нужно внести минеральные удобрения.

Калину очень любит калиновый листоед, поэтому весной необходимо обрезать все верхушки растения, так как именно на них этот вредитель и откладывает свои яйца.

Полезные свойства калины

В коре калины обнаружено множество полезных веществ, таких как дубильные вещества, витамины, органические кислоты, смолы и флавоноиды. Плоды калины содержат пектин, дубильные вещества, органические кислоты и каротин.

Препараты из калины оказывают антисептическое, противовоспалительное действие, а также они применяются в качестве средства, которое останавливает кровотечения. Кроме того, калина успокаивает нервную систему и избавляет от чувства боли. Долгое применение препаратов из калины приводит к уменьшению холестерина в крови, улучшению кровообращения в почках. Калина является отличным мочегонным средством. Средства на основе калины усиливают тонус маточной мускулатуры и способствуют лучшему жировому обмену.

Применение калины и рецепты с ней

Уже давно калина применяется в народной медицине благодаря своим полезным лечебным свойствам, которыми обладают ягоды, семена, кора, ветви и цветки растения.

Свежий сок калины используют при язве желудка, гастрите, отеках и при плохом аппетите. Ягоды калины с мёдом являются очень хорошим противокашлевым средством при простуде, гипертонии, желтухе и болезнях печени и сердца.

Кора калины помогает при аллергии, бронхите и при малярии. Кроме того, кора обладает кровоостанавливающим свойством.

Ягоды калины содержат много аскорбиновой кислоты, по этой причине их рекомендуют принимать в качестве витаминного средства. Препараты из плодов калины являются средством, которое усиливает сердечные сокращения.

Отвар из ягод или цветков растения принимают в качестве полоскания при ангине или наличии осипшего голоса. Свежий сок из листьев калины – отличное укрепляющее средство для восстановления организма после перенесенного тяжелого заболевания.

Настой коры калины при золотухе. Для его приготовления возьмите 10 граммов коры калины и залейте их стаканом кипятка. Оставьте состав в термосе на 6 часов для того, чтобы он настоялся. После процеживания можно применять лекарство. Принимают настой до еды по 50 мл не больше трех раз в день. Кроме золотухи, этот настой применяется при следующих заболеваниях: кровотечения, судороги, бессонница и спазмы в сосудах.

Настой плодов калины с мёдом. Нужно взять 1 стакан ягод калины и растолочь их, всё уложить в стеклянную литровую банку, в которую заливают 700 мл кипятка. Далее закрываем состав плотно крышкой, укутаем и оставляем на 6 часов в покое. По прошествии этого времени берем дуршлаг и процеживаем всё через него, а потом через марлю. Готовый процеженный настой слейте в эмалированную посуду, в которую потом добавьте 150 граммов мёда любого. Лекарство готово. Принимают такой настой по 70 граммов трижды в день до еды на протяжении месяца. После месяца приема настоя курс останавливают, а спустя 10 дней опять восстанавливают и так повторяют ещё раз. Применяют лекарство при проблемах с сердцем.

Свежий сок калины. Из свежих ягод калины выжимают сок, который употребляют при астме, болезнях печени, гипертонии и болях в сердце. Разовая доза приема – 50 мл, а принимают сок трижды в день. Также этим соком лечат ангину, протирают кожу от угрей и сыпи.

Отвар коры калины. Для его приготовления нужно залить 10 граммов коры калины 250 мл кипятка и оставить средство на 2 часа настояться. Принимают отвар по 50 мл трижды в день до еды. Показания к применению данного лекарства – золотуха, спазмы в сосудах и неврозы.

Противопоказания к применению калины

В калине содержится большое количество гликозидов, поэтому препараты из нее нельзя применять длительное время. Людям с подагрой калина вообще противопоказана к применению.

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