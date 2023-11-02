КамАЗ и иномарка: в Севастополе идёт проверка по факту ДТП, в котором пострадали двое взрослых и ребёнок

По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, 2 ноября в 15 часов 30 минут 47-летний водитель легкового автомобиля Шевроле Ланос на 47 км автодороги «Симферополь-Бахчисарай-Севастополь» при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ под управлением 62-летнего водителя, который двигался по главной дороге прямо.

На момент столкновения транспортных средств в салоне легкового автомобиля находились 24-летний пассажирка и 12-летний ребёнок. В результате ДТП водитель иномарки, а также двое его пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в городскую больницу. Признаков опьянения у водителей не установлено. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и других подразделений УМВД России по г. Севастополю. Выясняются все обстоятельства дорожной аварии, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

По факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю