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Камеры видеонаблюдения защитят уличные баки с водой в Симферополе от хулиганов и вандалов
Скриншот: simadm.ru

Камеры видеонаблюдения защитят уличные баки с водой в Симферополе от хулиганов и вандалов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:25 21.09.2020

И все-таки у всех баков – емкостей с водой, установленных во дворах, на улицах в Симферополе, будет видеонаблюдение. Камеры уже оборудованы у баков на четырех улицах (Самокиша, Бородина, Лизы Чайкиной и Ростовской). Установка средств наблюдения около всех остальных резервуаров планируется в ближайшее время. Об этом сообщил начальник управления административных органов администрации Симферополя Сергей Роик.

На сегодняшний день, в результате подтвержденных вандальных и хулиганских действий, выявлено 6 ёмкостей, которые имеют повреждения стенок резервуара и кранов. После подобных фактов порчи резервуаров, администрацией города было принято решение установить видеонаблюдение и дежурство вблизи резервуаров.

Провайдеры взяли на себя обязательства на безвозмездной основе установить круглосуточное видеонаблюдение. Данные мероприятия позволят нам оперативно реагировать и препятствовать порче имущества. В случае, если будет выявлено нарушение целостности емкости либо будут замечены действия в отношении ее порчи, данные с камер будут передаваться в правоохранительные органы. Все нарушители будут привлечены к ответственности, – рассказал чиновник.

Власти заверяют: в сложившейся обстановке повреждения ёмкостей несут серьезную общественную опасность. Администрация города призывает всех горожан проявлять бдительность.

http://simadm.ru

Камеры видеонаблюдения защитят уличные баки с водой в Симферополе от хулиганов и вандалов

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