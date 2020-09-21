Камеры видеонаблюдения защитят уличные баки с водой в Симферополе от хулиганов и вандалов

И все-таки у всех баков – емкостей с водой, установленных во дворах, на улицах в Симферополе, будет видеонаблюдение. Камеры уже оборудованы у баков на четырех улицах (Самокиша, Бородина, Лизы Чайкиной и Ростовской). Установка средств наблюдения около всех остальных резервуаров планируется в ближайшее время. Об этом сообщил начальник управления административных органов администрации Симферополя Сергей Роик.

На сегодняшний день, в результате подтвержденных вандальных и хулиганских действий, выявлено 6 ёмкостей, которые имеют повреждения стенок резервуара и кранов. После подобных фактов порчи резервуаров, администрацией города было принято решение установить видеонаблюдение и дежурство вблизи резервуаров.

Провайдеры взяли на себя обязательства на безвозмездной основе установить круглосуточное видеонаблюдение. Данные мероприятия позволят нам оперативно реагировать и препятствовать порче имущества. В случае, если будет выявлено нарушение целостности емкости либо будут замечены действия в отношении ее порчи, данные с камер будут передаваться в правоохранительные органы. Все нарушители будут привлечены к ответственности, – рассказал чиновник.