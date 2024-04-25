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Камиль Ферзуллаев из Бахчисарайского района взял бронзу юниорского первенства России по борьбе на поясах
фото: ВКонтакте, Федерация борьбы на поясах Республики Крым

Камиль Ферзуллаев из Бахчисарайского района взял бронзу юниорского первенства России по борьбе на поясах

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 16:12 25.04.2024

В Томске прошло первенство России по борьбе на поясах среди юниоров и юниорок 18-20 лет. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 22 регионов РФ.

В весовой категории до 90 кг бронзовым призером стал воспитанник ГБУ ДО РК «СШ № 7» Камиль Ферзуллаев из Куйбышево Бахчисарайского района (тренер – Ленур Мамедов). Наши поздравления спортсмену и его наставнику! — отмечает «Крымский спорт».

 

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