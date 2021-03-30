Канада и Австралия ввели санкции из-за Крыма. Кто попал под «каток западных партнеров»

Канада объявила о новых санкциях, в связи с присоединением Крыма к России. Под них попали два физлица и четыре юрлица, говорится в сообщении канадского МИДа.

Под санкциями оказались:

— Генеральный директор «Гранд Сервис Экспресса» (операторов железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов.

— Глава «Мостотреста» Леонид Рыженькин.

— АО «Ленпромтранспроект».

— ФГУП «Крымская железная дорога».

— «Крымская первая страховая компания».

— АО «Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск».

Австралия ввела аналогичные санкции против одного гражданина России и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста, сообщил МИД страны.

Мост через Керченские пролив — это попытка консолидировать контроль России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом. Своими действиями эти лица причастны к попыткам легитимизировать незаконную аннексию Крыма и Севастополя и к поддержке сепаратистской активности на востоке Украины, — говорится в заявлении австралийского внешнеполитического ведомства.

В Крыму расстроились?

Новые антироссийские санкции, введенные из-за строительства Крымского моста, добавили рекламы полуострову. Об этом заявил глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Санкции не способны остановить или помешать динамичному развитию российского Крыма. С другой стороны, это отличная реклама нашим курортам, — заявил Черняк РИА Новости .

По словам парламентария, санкции Запада действуют как бумеранг, и, как только откроются границы, иностранцы снова поедут в Крым, увидеть Крымский мост.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил RT , что санкции против России «штампуют из года в год» в течение семи лет.

Мы знаем, что в свое время 41 страна ввела санкции против России… Уже семь лет прошло, но они продолжают санкционную политику, — рассказал Цеков.

Он отметил, что ограничительные меры против тех, кто построил Крымский мост, вводят не в первый раз, а сложившаяся ситуация, по его мнению, отлично характеризует сложившееся международное сообщество, включая Австралию.

Санкции Канады против предприятия «Крымская железная дорога» (КЖД) не повлияют на ее работу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе предприятия.

Крымская железная дорога стабильно функционирует, не останавливая ремонтно-путевые кампании, пассажирские и грузовые перевозки. Ограничительные меры не влияют на перспективы развития предприятия, — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что КЖД готова к строительству новых платформ и железнодорожных переездов, к строительству железнодорожной ветки до аэропорта, а также к запуску проекта «Городская электричка» в Севастополе.

Но по кому-то санкции все-таки ударили.

В пресс-службе «Ленпромтранспроекта» напомнили РБК , что компания уже находится под санкциями Евросоюза.

Помимо введенных сегодня в отношении «Ленпромтранспроекта» санкций Канады, 1 октября в отношении нашей организации уже были введены санкции Европейского Союза, негативное влияние которых мы смогли почувствовать. Во-первых, «Ленпромтранспроект» получает немотивированные отказы от банков в получении кредитования и банковских гарантий, которые необходимы нам для получения государственных заказов, вследствие данного обстоятельства их количество сокращается Во-вторых, от сотрудничества с нашей компанией уже отказались крупные организации, связанные с европейским рынком, с которыми мы успешно сотрудничали до этих пор, — сообщили в компании.

В пресс-службе «Ленпромтранспроекта» заявили, что компания неоднократно обращалась за поддержкой к Правительству, Минфину, Минтрансу и другим ведомствам, но ответа так и не получила.