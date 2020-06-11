Канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» готова к летнему сезону и ждёт туристов

Канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» прошла ежегодное освидетельствование перед началом очередного сезона.

Ежегодно это уникальное инженерное сооружение в соответствии с утвержденным графиком приостанавливает свою работу для проведения профилактических работ. В это время специалисты проводят техническое обслуживание всех основных агрегатов и узлов, в соответствии с регламентом осуществляют замену отдельных деталей, — отмечает в пресс-службе Канатной дороги «Мисхор — Ай-Петри».

После завершения этой масштабной и очень ответственной работы независимые эксперты осуществляют освидетельствование канатной дороги.

Наша задача – самым тщательным образом проверить готовность канатной дороги «Мисхор — Ай-Петри» к работе, убедиться в ее надежности и безопасности для осуществления перевозки пассажиров, и только потом дать соответствующее заключение, — объясняет начальник специальной государственной диагностической лаборатории Валентин Мельников.

Специалисты лаборатории провели визуальный контроль механизмов и вагонов, проверили все крепления. С помощью ультразвукового прибора «просветили» более 20 валов, убедившись, что в них отсутствуют какие-либо трещины или другие дефекты. Провели замеры скорости, ускорения, замедления, аварийного торможения.

В соответствии с техническими требованиями канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» подвергается динамическим испытаниям в условиях максимальных нагрузок. Так, грузоподъёмность одного вагона 3 200 кг, но в него загружают бетонные блоки массой 4 000 кг. С таким грузом вагон проходит три полных цикла на максимально допустимой скорости с применением аварийного торможения. Во время этого испытания специальные приборы производят замеры и контролируют, как ведут себя механизмы. Если уж в таких, можно сказать, экстремальных условиях все системы работают, как положено, то в штатом режиме ее надежность и безопасность тем более не вызывают сомнений.

Мы провели освидетельствование канатной дороги «Мисхор-Ай-Петри», — говорит Валентин Мельников, — и выдали заключение, что ее техническое состояние соответствует всем нормам и требованиям. Канатная дорога готова к работе.

Генеральный директор ООО «Стартинвест», в управлении которого находится канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри», Надежда Олефир подчеркнула, что качественное техническое обслуживание объекта и безопасное предоставление услуг по перевозке пассажиров являются приоритетными задачи для их предприятия:

Мы готовы возобновить пассажирские перевозки по канатной дороге «Мисхор — Ай-Петри». Это один из самых популярных туристических объектов в Крыму, и мы с огромным удовольствием хотим сказать и крымчанам, и гостям полуострова: «Добро пожаловать!»

фото: Канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри»