Популярная у туристов канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» приостановила работу из-за непогоды. Об этом сообщается на ее странице в Facebook .

Сегодня, в пятницу, 29 января, погода не дала возможность запустить канатную дорогу Мисхор — Ай-Петри. Перевозка пассажиров приостановлена до конца дня, — говорится в сообщении.

Отмечается, что работу планируют возобновить 30 января.

Уверены, что за сегодняшний день и ночь на Ай-Петри прибавится снежка, а значит надо пользоваться моментом. Тем более, что с 15 февраля канатная дорога приостанавливает свою работу на ежегодную плановую профилактику и возобновит перевозку пассажиров к майским праздникам, — отмечается в сообщении.

Подъем пассажиров осуществляется с 11:00 до 15:00, спуск — с 11:00 до 16:00. Стоимость проезда в одну сторону: для взрослого — 400 рублей, для ребенка в возрасте от 6 до 12 лет — 250 рублей.

Фото: страница Канатная дорога «Мисхор Ай-Петри», «Ялта Горка».