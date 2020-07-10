Кандидат в губернаторы Севастополя Иван Соловьев — о «безграничных возможностях» муниципального фильтра

Как известно, заслуженный юрист России Иван Соловьев идет в губернаторы Севастополя. Он внимательно и тщательно изучил предвыборную ситуацию в Городе-Герое, и сделал сенсационный вывод. Возможности «муниципального фильтра», поистине, «безграничны».

С большим интересом изучаю особенности квалификации противоправных деяний по пунктам а,б,в ч.2 статьи 141 УК РФ – воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссии, совершенные с использованием служебного положение и соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия или с угрозой его применения, — заявил Иван Соловьев.

Не секрет, что второй по влиянию политической силой в Севастополе является КПРФ. Но пройдет ли «муниципальный фильтр» кандидат от коммунистов?

Для не допуска представителя данной партии на выборы, неустановленными пока лицами, был инициирован процесс сложение рядом депутатов муниципальных советов от «Единой России» своих полномочий. Это привело к тому, что два муниципальных совета Севастополя утратили свою легитимность. Вследствие этого КПРФ потеряла четырех муниципальных депутатов, что сделало практически невозможным прохождение для кандидата от этой партии муниципального фильтра, — подчеркивает Иван Соловьев и продолжает «копать». — На следующем этапе командой неустановленных пока лиц было полностью зачищено избирательное поле города Севастополя. Согласно местному законодательству для регистрации в качестве кандидата на должность губернатора Севастополя гражданину необходимо пройти, так называемый, муниципальный фильтр – получить подпись хотя бы одного депутата от каждого муниципального совета, но не менее 10 процентов от общего количества муниципальных депутатов.

По закону в Севастополе всего 10 муниципалитетов. После ликвидации двух, осталось 8, а списочный состав депутатов сократился до 88 человек.

К этому времени были выбраны четыре реальных участника предвыборной гонки. После этого, представители группы неустановленных лиц совместно с установленными нотариусами, объехали каждый муниципалитет и, пользуясь авторитетом Президента РФ, партии ЕР и административным ресурсом, принудили каждого из муниципальных депутатов дать подписи сразу за четверых участников выборного процесса одновременно. Это практически закрыло возможность для любого иного кандидата пройти муниципальный фильтр, — рассказал Иван Соловьев.

Политик задает риторический вопрос, но пытается найти на него ответ:

Отсюда вопрос: был ли в результате данных противоправных действий, совершенных организованной группой лиц, нанесен существенный вред общественным отношениям в сфере обеспечения избирательного процесса и прав граждан? Помимо самого состава преступления всегда есть причины и особенно условия, которые обуславливают возможность его совершения. Если смотреть вглубь и вширь, то сегодняшняя предвыборная ситуация в Севастополе отчасти обусловлена законодательным требованием сбора для кандидата в губернаторы муниципального фильтра – голосов от муниципальных депутатов каждого района. При этом действительными являются только первые подписи. Таким образом, если в Севастополе изначально было около 120 муниципалов, то математически фильтр могли собрать только 10 кандидатов. После ликвидации двух муниципалитетов количество депутатов сократилось до 88. Соответственно и количество кандидатов, которые гипотетически могли бы быть зарегистрированы сократилось до 9 человек. А представим ситуацию, что стать губернатором Севастополя захотели бы 11 или 13 достойных наших граждан? Получается, что они просто не смогли бы это сделать.

Особенности выборного законодательства или «частный случай»? Иван Соловьев уверен: в любом случае, ссевастопольцы просто лишены элементарного права выбора. Как и кандидаты – быть избранными.

Я уже не говорю о том, что муниципальный фильтр стал предметом манипуляций и продвижения интересов только одного человека, который не хочет и боится честной и конкурентной борьбы. Знаю, какие объяснения и оправдания севастопольской «командой» были придуманы на этот счет. Мол, наша задача усилить роль муниципалитетов, сделать так, чтобы туда пришли новые и замотивированные люди. Звучит заманчиво, но на деле – полная профанация. Из принятых поправок к Конституции следует совершенно обратная ситуация – полномочия муниципалов не вырастут точно. Так что не обманывайте и не обманывайтесь. И завершить хочу словами первого заместителя главы Администрации Президента Российской Федерации С.В. Кириенко: «Ведь идея, которая закладывалась в муниципальный фильтр понятна: развитие процессов на муниципальном уровне. Но если это просто превращается в способ не пустить, то тогда требуется ревизия». И действительно, схематозникам, пытающимся сохраниться на севастопольском политическом поле, нужна добротная, тщательная и честная ревизия, — подытожил тему «безграничных возможностей» муниципального фильтра заслуженный юрист России Иван Соловьев.