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Капитальный ремонт скверов вдоль проспекта Октябрьской Революции начинается в Севастополе

Капитальный ремонт скверов вдоль проспекта Октябрьской Революции начинается в Севастополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:13 17.09.2020

Капитальный ремонт скверов вдоль проспекта Октябрьской Революции проводится в рамках Соглашения между правительствами Москвы и Севастополя о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Об этом сообщил и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Капитальный ремонт скверов вдоль проспекта Октябрьской Революции начинается в Севастополе

Благоустройство затронет более 107 тысяч квадратных метров. С учетом уже выполненного ремонта внутридворовых территорий и планируемого на следующий год, завершенного благоустройства пешеходной сети, ведущегося капитального ремонта многоквартирных домов, проспект Октябрьской революции будет комплексно благоустроен, — рассказал Горлов.

Капитальный ремонт скверов вдоль проспекта Октябрьской Революции начинается в Севастополе

Что будет сделано.

На прилегающей территории у Гагаринской администрации, а также вдоль нечетной стороны проспекта Октябрьской Революции:

—  заменят плиточное покрытие,

— обустроят газоны и цветники,

— проведут дополнительное озеленение с автоматическим поливом,

— установят системы освещения (в том числе, ландшафтное),

— проведут ремонт и облицовку плиткой парапетов, ремонт лестничных маршей и подпорных стенок,

— устроят памп-трек, велопарковоки,

— установят новые малые архитектурные формы (урны, лавочки, скульптуры),

— заменят покрытие спортивных площадок,

— установят две новые детские площадки.

Капитальный ремонт скверов вдоль проспекта Октябрьской Революции начинается в Севастополе

Благоустройство будет проведено с учетом доступности для маломобильных групп населения: спуски и поручни, тактильная плитка. Срок завершения работ – 31 декабря текущего года. Подрядной организацией выступает ООО «Севпроектмонтаж». По словам представителя подрядной организации, на сегодняшний день ведется подготовительная работа. Установлены информационные щиты на протяжении всей территории производства работ, с информацией о видах работ, соответствующей определенному участку. Секторами устанавливается ограждение, будут выделены зоны для безопасного прохода пешеходов с указателями обхода.

Капитальный ремонт скверов вдоль проспекта Октябрьской Революции начинается в Севастополе

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

Капитальный ремонт скверов вдоль проспекта Октябрьской Революции начинается в Севастополе

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