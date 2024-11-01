Капитан полиции Николай Семеньков из г. Саки — участник финального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2024»

До 10 ноября каждый пользователь Интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать на портале издания за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России. В заключительном этапе принимает участие только один представитель от каждого субъекта Российской Федерации.

Республику Крым на конкурсе представляет участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Сакский» капитан полиции Николай Семеньков.

Службу в органах внутренних дел победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый» начал в 2017 году, а в должности участкового уполномоченного полиции находится с октября 2020 года.

Руководство характеризует Николая Семенькова как ответственного, дисциплинированного сотрудника, а коллеги ценят его профессиональные качества и всегда могут обратиться к нему за советом. Николай Васильевич обслуживает территории сел Штормовое, Приветное, Крыловка, Поповка и Хуторок. Граждане знают, что смело могут обращаться к участковому уполномоченному полиции за помощью в любое время суток. Приглашаем жителей полуострова поддержать крымского участкового и проголосовать за него. Проголосовать можно, пройдя по ссылке, авторизовавшись через одну из предложенных социальных сетей, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым