Капремонт хирургического отделения №2 Симферопольской клинической больницы №6 завершен почти наполовину

Капитальный ремонт хирургического отделения №2 ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6» завершён почти наполовину. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
Работы выполняются поэтапно, без остановки оказания медицинской помощи, — отметил он.
По словам Гоцанюка, первая очередь ремонта успешно завершена, и пациенты уже переведены в отремонтированную часть отделения. В настоящее время подрядная организация приступила к демонтажу и ремонту помещений второй очереди, которые ранее использовались для лечения.
Отделение рассчитано на 45 коек, включая 6 коек интенсивной терапии.
Завершение всех работ запланировано до конца текущего года, — добавил Юрий Гоцанюк.
Напомним, что в 2024 году было успешно отремонтировано хирургическое отделение №1 шестой городской больницы. Оба отделения играют ключевую роль в системе экстренной и плановой хирургической помощи, обеспечивая высокий уровень лечения для жителей и гостей Республики Крым.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
