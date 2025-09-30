Прямо сейчас:
Капремонт хирургического отделения №2 Симферопольской клинической больницы №6 завершен почти наполовину
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:05 30.09.2025

Капитальный ремонт хирургического отделения №2 ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6» завершён почти наполовину. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Работы выполняются поэтапно, без остановки оказания медицинской помощи, — отметил он.

По словам Гоцанюка, первая очередь ремонта успешно завершена, и пациенты уже переведены в отремонтированную часть отделения. В настоящее время подрядная организация приступила к демонтажу и ремонту помещений второй очереди, которые ранее использовались для лечения.

Отделение рассчитано на 45 коек, включая 6 коек интенсивной терапии.

Завершение всех работ запланировано до конца текущего года, — добавил Юрий Гоцанюк.

Напомним, что в 2024 году было успешно отремонтировано хирургическое отделение №1 шестой городской больницы. Оба отделения играют ключевую роль в системе экстренной и плановой хирургической помощи, обеспечивая высокий уровень лечения для жителей и гостей Республики Крым.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

