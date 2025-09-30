Капремонт хирургического отделения №2 Симферопольской клинической больницы №6 завершен почти наполовину

По словам Гоцанюка, первая очередь ремонта успешно завершена, и пациенты уже переведены в отремонтированную часть отделения. В настоящее время подрядная организация приступила к демонтажу и ремонту помещений второй очереди, которые ранее использовались для лечения.

Отделение рассчитано на 45 коек, включая 6 коек интенсивной терапии.

Завершение всех работ запланировано до конца текущего года, — добавил Юрий Гоцанюк.

Напомним, что в 2024 году было успешно отремонтировано хирургическое отделение №1 шестой городской больницы. Оба отделения играют ключевую роль в системе экстренной и плановой хирургической помощи, обеспечивая высокий уровень лечения для жителей и гостей Республики Крым.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым