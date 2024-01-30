Картинная галерея Айвазовского откроется в марте: что интересного увидят посетители

Для почитателей таланта мариниста создана совершенно новая экспозиция.

Картинную галерею имени И.К. Айвазовского в Феодосии после реконструкции откроют в марте – к 10-летию Крымской весны. Реставрация шла три года. Как сообщает Туристический портал Крыма, посетителей ждёт не только обновленная экспозиция и экскурсии выходного дня, но и гастрономическое удовольствие – гостям предложат попробовать блюда по оригинальным рецептам семьи великого мариниста.

Как сообщила Турпорталу Travel Crimea директор галереи Татьяна Гайдук, к долгожданному открытию для посетителей разработана совершенно новая экспозиция, к её площадям добавится главный выставочный зал, который был закрыт с 2007 года.

Кроме того, учреждение теперь будет проводить экскурсии выходного дня «История старинного дома», «Семейный альбом» и мини-экскурсию «Феодосия Айвазовского».

Вскоре после открытия галереи ещё одним туристическим магнитом станут мероприятия с гастрономическим сюрпризом. Слушателям расскажут об участии художника во многих событиях городской жизни, информационная часть будет сопровождаться видеорядом, после чего посетителям предложат блюда из уникального меню, рецепты из которого хранятся в фондах учреждения. Речь идёт о блюдах торжественного обеда в честь освящения торгового порта Феодосии, построенного в 1892-1894 годах.

Мы начнём с этого торжественного обеда к освящению торгового порта, поскольку Айвазовский принял активное участие в том, чтобы этот порт был реконструирован и появился именно в нашем городе. И, поскольку у нас сохранилось меню, можно воспроизвести его и после небольшого рассказа угостить теми блюдами наших посетителей, – отметила Татьяна Гайдук.

По ее словам, меню торжественного обеда в Феодосии состояло из 7-8 блюд, среди них – запеченная рыба с овощами и несколькими видами соусов, рябчики, суп с куропатками, пирожки и т.д.

За гастрономическую часть мероприятия будет отвечать партнёр галереи – один из известных ресторанов курортного города. Он же организует продажу билетов на гастроэкскурсии.

В будущем гостей планируется угощать и другими блюдами армянской и европейской кухни, рецепты которых были любимы представителями семьи Айвазовских и также хранятся в фондах учреждения.

Это рецепты XIX и XX века, на русском, французском и английском языках. Эта папка, я думаю, будет бесценна для гастротуризма, поскольку там довольно подробно описаны все рецепты, которые готовили в доме Айвазовского и представителей его семьи в других городах и странах, – заключила Татьяна Гайдук.

О точной дате открытия галереи будет сообщено дополнительно.