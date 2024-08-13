Катать туристов по лесам и горам тоже нужно с умом и по правилам. ГИБДД Алушты информирует

Сотрудниками полиции Алушты за нарушение ПДД привлечен 24-летний водитель.

В одном из мессенджеров пользователь разместил фото, на котором водитель транспортного средства «УАЗ 315148» двигался по полосе, предназначенной для встречного движения по ул. Центральной в с. Генеральское г. Алушты, чем нарушил п. 1.3 Правил дорожного движения РФ. Помимо этого он осуществлял перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, чем нарушил п.2.1.2 Правил дорожного движения РФ, – сообщили в МВД по РК.

Сотрудниками Госавтоинспекции по данному факту проведена проверка и установлена личность нарушителя. Им оказался 24-летний местный житель. В отношении водителя составлен ряд административных материалов по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ, ст. 12.6 КоАП РФ и по ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ. Максимальная санкция данных статей за нарушение правил дорожного движения предусматривает лишение водительских прав на срок до полугода.

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