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Казачата Ялты приняли присягу
фото: пресс-служба Городского совета Ялты

Казачата Ялты приняли присягу

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 14:49 17.10.2024

13 октября, в преддверии праздника Покрова Пресвятой Богородицы, состоялась присяга учащихся 5 казачьего кадетского класса Ливадийской средней школы имени Героя Советского Союза П.А. Рассадкина  и воспитанников  клуба детского развития «Атаман» Симеизского поселкового клуба.

Торжественное мероприятие прошло в храме Воскресения Христа Спасителя. Принимал присягу атаман станичного казачьего общества «Станица Донская»  Игорь Ходько и походный атаман ХКО «Симеиз» Игорь Ершов.

Приведение к присяге по традиции началось с молебна, который отслужили настоятель храма протоиерей Иоанн (Никитенко) совместно с иереем Александром Ковлагиным и иеромонахом Иовом (Герасимов). В торжественной обстановке, под сводами храма, четко и гордо пятиклассники произнесли слова присяги. Ребята дали обещание любить и уважать Родину, старших, достойно учиться, изучать казачьи заповеди и получили первые погоны из рук свих офицеров-наставников.

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В свою очередь директор школы Елена Семенюк пожелала больших побед, твердости духа и силы характера в овладении полезными навыками.

Депутат Ялтинского городского совета Екатерина Дёмина от имени Главы муниципального образования  городской округ Ялта – председателя  Ялтинского городского совета  Константина Шимановского от души поздравила ребят со знаменательным событием, пожелала успехов в учебе и выразила уверенность в том, что все мы будем гордиться их успехами.

После присяги атаман Игорь Ходько пожелал детям воспитывать в себе лучшие человеческие качества и вырасти достойными гражданами своей страны – ответственными и неравнодушными. Традиционно, мероприятие завершилось в трапезной храма.

источник: Ялтинский городской совет 

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