Казачата Ялты приняли присягу

Торжественное мероприятие прошло в храме Воскресения Христа Спасителя. Принимал присягу атаман станичного казачьего общества «Станица Донская» Игорь Ходько и походный атаман ХКО «Симеиз» Игорь Ершов.

Приведение к присяге по традиции началось с молебна, который отслужили настоятель храма протоиерей Иоанн (Никитенко) совместно с иереем Александром Ковлагиным и иеромонахом Иовом (Герасимов). В торжественной обстановке, под сводами храма, четко и гордо пятиклассники произнесли слова присяги. Ребята дали обещание любить и уважать Родину, старших, достойно учиться, изучать казачьи заповеди и получили первые погоны из рук свих офицеров-наставников.

В свою очередь директор школы Елена Семенюк пожелала больших побед, твердости духа и силы характера в овладении полезными навыками.

Депутат Ялтинского городского совета Екатерина Дёмина от имени Главы муниципального образования городской округ Ялта – председателя Ялтинского городского совета Константина Шимановского от души поздравила ребят со знаменательным событием, пожелала успехов в учебе и выразила уверенность в том, что все мы будем гордиться их успехами.

После присяги атаман Игорь Ходько пожелал детям воспитывать в себе лучшие человеческие качества и вырасти достойными гражданами своей страны – ответственными и неравнодушными. Традиционно, мероприятие завершилось в трапезной храма.

источник: Ялтинский городской совет