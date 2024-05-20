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Казачата Ялты заняли призовые места на соревнованиях военно-спортивного фестиваля
фото: пресс-служба администрации Ялты

Казачата Ялты заняли призовые места на соревнованиях военно-спортивного фестиваля

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 15:39 20.05.2024

Кадеты 5-К класса Ливадийской школы приняли участие в соревнованиях II этапа II Всероссийского военно-спортивного фестиваля имени генералиссимуса А.В. Суворова среди кадет казачьих классов Республики Крым. Соревнования прошли в селе Табачное Бахчисарайского района.

Организаторы мероприятия : ГКУ РК «Казаки Крыма», ВКО «Черноморское казачье войско», отдел по вопросам казачества Аппарата Совета Министров Республики Крым. Ребята соревновались в различных дисциплинах: смотр строевой подготовки, стрельба из пневматической винтовки, футбол, волейбол, перетягивание каната, фестиваль ВФСК ГТО, — отмечают в пресс-службе администрации Ялты. 

По итогам соревнований кадеты школы стали победителями и призерами:

  • 1 место  — «Строевая подготовка»;
  • 2 место — «Перетягивание каната»;
  • 3 место — «Футбол» и «Волейбол».
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Кадеты благодарят за подготовку педагогов школы Викторию Афонину и Екатерину Ходько, офицера-наставника, атамана СКО «Станица Донская» Игоря Ходько.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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