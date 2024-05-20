Казачата Ялты заняли призовые места на соревнованиях военно-спортивного фестиваля

Кадеты 5-К класса Ливадийской школы приняли участие в соревнованиях II этапа II Всероссийского военно-спортивного фестиваля имени генералиссимуса А.В. Суворова среди кадет казачьих классов Республики Крым. Соревнования прошли в селе Табачное Бахчисарайского района.
Организаторы мероприятия : ГКУ РК «Казаки Крыма», ВКО «Черноморское казачье войско», отдел по вопросам казачества Аппарата Совета Министров Республики Крым. Ребята соревновались в различных дисциплинах: смотр строевой подготовки, стрельба из пневматической винтовки, футбол, волейбол, перетягивание каната, фестиваль ВФСК ГТО, — отмечают в пресс-службе администрации Ялты.
По итогам соревнований кадеты школы стали победителями и призерами:
- 1 место — «Строевая подготовка»;
- 2 место — «Перетягивание каната»;
- 3 место — «Футбол» и «Волейбол».
Кадеты благодарят за подготовку педагогов школы Викторию Афонину и Екатерину Ходько, офицера-наставника, атамана СКО «Станица Донская» Игоря Ходько.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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