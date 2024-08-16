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«Казенный парк»: в Керчи продолжается благоустройство общественной территории в районе вокзального шоссе

«Казенный парк»: в Керчи продолжается благоустройство общественной территории в районе вокзального шоссе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:56 16.08.2024

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» продолжается благоустройство территории в районе вокзальное шоссе «Казенный парк» Керчи, за которую было отдано наибольшее количество (16 134) голосов жителей в 2023 году в ходе Всероссийского онлайн-голосования по отбору общественных территорий.

Сумма выделенных средств составила – 76, 294 млн руб. Территория будет оформлена в стиле русских народных сказок. По предоставленному проекту предусмотрено: покрытие проездов, пешеходных дорожек и тротуаров, обустройство детской и спортивной площадок, площадка для выгула собак, освещение и видеонаблюдение, парковка, установка малых архитектурных форм. На сегодняшний день в парке установлена спортивная площадка, на парковке уложили бордюрный камень и произведена отсыпка щебнем под укладку асфальта. Строители продолжают работу над пешеходными зонами, установкой систем видеонаблюдения и освещения, — сообщили в пресс-службе Главного управления по реализации национальных проектов (региональный проектный офис». 

"Казенный парк": в Керчи продолжается благоустройство общественной территории в районе вокзального шоссе "Казенный парк": в Керчи продолжается благоустройство общественной территории в районе вокзального шоссе "Казенный парк": в Керчи продолжается благоустройство общественной территории в районе вокзального шоссе

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» направлен на улучшение городской среды и благоустройство, увеличение доли городов с благоприятной средой, а также развитие инфраструктуры и общественных пространств.

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источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)

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