«Казенный парк»: в Керчи продолжается благоустройство общественной территории в районе вокзального шоссе

Сумма выделенных средств составила – 76, 294 млн руб. Территория будет оформлена в стиле русских народных сказок. По предоставленному проекту предусмотрено: покрытие проездов, пешеходных дорожек и тротуаров, обустройство детской и спортивной площадок, площадка для выгула собак, освещение и видеонаблюдение, парковка, установка малых архитектурных форм. На сегодняшний день в парке установлена спортивная площадка, на парковке уложили бордюрный камень и произведена отсыпка щебнем под укладку асфальта. Строители продолжают работу над пешеходными зонами, установкой систем видеонаблюдения и освещения, — сообщили в пресс-службе Главного управления по реализации национальных проектов (региональный проектный офис».